15 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь отмечает важную роль Египта в урегулировании ситуации в регионе. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с председателем Палаты представителей Египта Али Абделем Аль Сайедом, который во главе египетской делегации посещает Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что белорусская сторона уделяет большое внимание сотрудничеству с Египтом, особенно в контексте международных отношений. "Мы очень высоко ценим ту роль, которую снова играет Египет на Востоке, в том неспокойном регионе. Мы очень внимательно наблюдаем за конфликтом на палестинских землях и той ролью, которую вы играете в стабилизации обстановки и урегулировании отношений между Израилем и Палестиной", - отметил Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что во время ранее состоявшегося государственного визита белорусской делегации в Египет удалось о многом договориться. "Мы имеем план действий, как принято говорить дорожную карту развития наших отношений. Я хочу вас заверить, что мы полны решимости следовать этой дорожной карте", - заявил белорусский лидер.

Он также передал самые добрые слова Президенту Египта: "Мы готовы принять его в Беларуси в любое удобное для него время, чтобы он ближе познакомился с нашими возможностями, чтобы мы могли более предметно выстраивать отношения между нашими странами".

Кроме того, Президент обратил внимание на важность межпарламентского сотрудничества между Беларусью и Египтом и отметил, что в парламентах существуют группы дружбы по продвижению двустороннего сотрудничества. "Всегда будем рады приветствовать представителей египетского парламента в Беларуси", - сказал он.

Это первый в истории белорусско-египетских межпарламентских контактов визит в Минск руководителя Палаты представителей Египта. С учетом заинтересованности двух стран в расширении торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия запланировано посещение египетской делегацией ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ- Холдинг", научно-технического центра "ЛЭМТ" БелОМО, научно-производственного центра многофункциональных беспилотных комплексов Национальной академии наук, Белорусского государственного университета.

Между Беларусью и Египтом действует Комплексная программа по развитию сотрудничества на 2018-2019 годы. В минувшем году взаимный товарооборот составил $97,4 млн, что существенно выше 2016 года. За 9 месяцев этого года товарооборот возрос до $79 млн. При этом сальдо для Беларуси является положительным.

В Египте действуют представительство МАЗ и Торговый дом МТЗ, в этом году открыто сборочное производство Минского автомобильного завода. На египетском рынке стала продаваться продукция "Амкодора", "Гомсельмаша", "Бобруйскагромаша". В Беларуси зарегистрированы 4 предприятия с 100-процентным египетским капиталом и 2 совместных белорусско-египетских предприятия.-0-