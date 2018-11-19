Беларусь предлагает свое участие в инфраструктурных проектах в Азербайджане

19 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь предлагает свое участие в инфраструктурных проектах, которые реализуются на территории Азербайджана. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня по итогам переговоров с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы готовы участвовать в инфраструктурных проектах в Азербайджане: строительстве новых железных дорог, морских портов, логистических центров", - сказал глава белорусского государства.

Многое можно сделать вместе и в транспортно-логистической сфере, уверен белорусский лидер.

В целом Александр Лукашенко охарактеризовал состоявшиеся переговоры с Ильхамом Алиевым как продуктивные, в ходе которых подтвержден стратегический характер, отсутствие проблем в двусторонних отношениях, а также наличие доброй воли и устремления на сотрудничество. "Я очень ценю доверительную и искреннюю атмосферу встреч с моим коллегой. Мы открыто и продуктивно обсуждаем все без исключения вопросы международной повестки дня", - подчеркнул Президент Беларуси.

По его словам, в ходе переговоров основное внимание уделялось успешному торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству. Достигнуты договоренности, которые послужат дополнительным импульсом для его наращивания.

Отличным примером взаимовыгодного сотрудничества Президент назвал работу Гянджинского автомобильного завода, на котором за одиннадцать лет уже собрано более 10 тыс. тракторов "Беларус" и специальной техники на их базе. Предприятие также выпустило более 3,5 тыс. автомобилей и прицепов МАЗ. "Локализация составляет уже почти половину. Это красноречиво говорит о больших возможностях азербайджанской промышленности и ее высоком кадровом потенциале", - заметил Александр Лукашенко.

"И с удовольствием сегодня узнал, что первые белорусские зерноуборочные комбайны "Гомсельмаш" приходят в Азербайджан наряду с приобретаемыми вами американскими и немецкими", - добавил глава государства.

Говоря о реализации совместных проектов, Президент обратил внимание на важность экспортных поставок в третьи страны. В этом направлении предприятия Беларуси и Азербайджана уже работают, реализуя общий проект по сборке тракторов в Турции. "Это важное и перспективное направление, которое мы будем развивать. И оно стало возможным благодаря позиции Президента Азербайджана", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко также отметил интерес белорусской стороны к азербайджанским инвестициям и высококачественной продукции.

Президент Беларуси видит резервы сотрудничества в здравоохранении, образовании, информационно-коммуникационных технологиях, спорте и туризме. "Реализация достигнутых сегодня договоренностей позволит совсем скоро превратить наши намерения в конкретные дела. Например, уже ведется работа по созданию в Азербайджане совместного предприятия по выпуску белорусских лекарств. Абсолютно убежден - не за горами реализация и других масштабных и интересных проектов", - сказал глава государства.

"Между нашими странами нет нерешенных вопросов и закрытых тем для обсуждения. Беларусь и Азербайджан навсегда останутся надежными стратегическими партнерами. Убежден, что традиционно продуктивное сотрудничество, взаимная поддержка будут и впредь отличительной чертой белорусско-азербайджанских отношений", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-