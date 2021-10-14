Беларусь призвала окончательно решить проблему с запретами на поставку товаров внутри ЕАЭС

Фото из архива
14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Странам Евразийского экономического союза надо окончательно решить проблему односторонних запретов на поставку товаров. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе, передает корреспондент БЕЛТА.
"Следует выйти на окончательное решение проблемы односторонних запретов и ограничений на поставку товаров", - сказал Президент.
Для этого, отметил Александр Лукашенко, нужно обеспечить своевременный и полноценный межгосударственный обмен информацией в сфере санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля.-0-