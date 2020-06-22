Беларусь становится главным логистическим центром региона - Лукашенко

22 июня, Брест /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь становится главным логистическим центром региона. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом Брестской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Приоритетным направлением для Брестчины видится логистика. Наше богом данное географическое положение - счастье для нас. Мы находимся на пересечении торговых путей", - сказал Президент.

Он подчеркнул, что в нынешней обстановке Беларусь может стать и становится главным логистическим центром региона. "Сегодня Брест, Барановичи - это ключевые точки Нового шелкового пути. Это миллионы и миллиарды тонн груза, огромные деньги и потоки товаров из Китая в Западную Европу. Это центр притяжения для создания информационной инфраструктуры, использования самых современных производственных и логистических технологий", - заявил белорусский лидер.

Глава государства поручил совместно с правительством незамедлительно заняться модернизацией подвижного состава и транспортной инфраструктуры области.

Обратил внимание Александр Лукашенко и на трассу Брест - Гомель. "Это тоже важная для нас с точки зрения и внутренних перевозок, и транзита артерия. Посмотрите, что нужно сделать, чтобы привести ее в порядок. Я не скрываю: на принципах частно-государственного партнерства мы замахнулись на строительство такой же четырехполосной дороги, как мы построили на Гродно, Могилев, Гомель и так далее. Нам надо южное направление забрать, перехватить все потоки", - заявил Президент.-0-