22 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в Бресте проводит встречу с активом области. Мероприятие проходит в Брестском областном исполнительном комитете, передает корреспондент БЕЛТА.

Как сообщалось, ранее подобные мероприятия состоялись в Гродненской и Могилевской областях.

В Брест глава государства прибыл ранним утром 22 июня. В Брестской крепости он принял участие в мероприятии, посвященном Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, а затем в первой половине дня посетил 38-ю Брестскую отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду, где ознакомился с условиями службы и быта военнослужащих, пообщался с воинским коллективом.-0-

Лукашенко: бизнес, который честно работает во благо страны и народа, всегда будем поддерживать Александр Лукашенко отметил, что не будет послаблений и в борьбе с коррупцией. "Это ржавчина, которая разъедает все. Наш народ не потерпит коррупционных проявлений и появления олигархата в нашей стране", - сказал он.