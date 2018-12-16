Беларусь стремится к всестороннему расширению взаимодействия с Бахрейном - Лукашенко

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля Бахрейна шейха Хамада бен Ису аль-Халифу и Наследного Принца, заместителя Верховного главнокомандующего Силами обороны Королевства Бахрейн Сальмана бен Хамада аль-Халифу с Национальным днем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь стремится к всестороннему расширению взаимодействия с Бахрейном.

"Уверен, что совместными усилиями наши страны смогут достигнуть новых высот в развитии торгово-экономического сотрудничества и укреплении связей в сферах культуры, образования и науки", - говорится в поздравлении.-0-