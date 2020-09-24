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24 сентября 2020, 11:01

Беларусь всегда будет дружественной страной для Китая - Лукашенко

Цуй Цимин и Александр Лукашенко
Цуй Цимин и Александр Лукашенко

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь всегда будет дружественной страной для Китая. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с послом Китая в Беларуси Цуй Цимином по случаю завершения его дипломатической миссии в стране, предает корреспондент БЕЛТА.

"Господин посол, вы скоро будете в Пекине. Я убедительно прошу вас передать Председателю Китайской Народной Республики, моему доброму давнему другу самые добрые слова благодарности за ту поддержку, которую он оказывал всегда и особенно в последнее время. Он первым поздравил меня с победой на выборах, да и все крупнейшие государства нашей планеты. За исключением, конечно, особенностей Запада. Запад всегда у нас был с особенностями. Мы к этому уже привыкли, - сказал глава государства. - Передайте ему, что в Беларуси у него надежные друзья, что Беларусь всегда будет дружественной страной для Китайской Народной Республики".

Александр Лукашенко отметил, что китайский посол знает ситуацию в Беларуси. "Очень хотел бы, чтобы вы доложили в Министерстве иностранных дел Китайской Народной Республики и моему другу Си Цзиньпину о ситуации, которая складывается в нашей стране", - сказал он.

Президент подчеркнул большие заслуги дипломата в развитии белорусско-китайского сотрудничества. За годы работы Цуй Цимина страны значительно прибавили в товарообороте.

Отдельно глава государства поблагодарил китайскую сторону за помощь, которая оказывалась в борьбе с коронавирусом. Это 110 т поставленных медицинских грузов, два станка для производства защитных масок. "Мы сегодня можем любое количество изготовить", - отметил Президент.

"Но самое главное - мы постоянно были в контакте с вашими врачами. Они первыми столкнулись с этой заразой. И постоянно нас информировали, каким образом нам бороться с этой бедой. Поэтому вы сделали очень многое для организации этих процессов. И орден, который сегодня у вас на груди (Александр Лукашенко наградил Цуй Цимина орденом Почета. - Прим. БЕЛТА), - это заслуженный орден. Это ваш личный вклад. И, естественно, это уважение Беларуси к Великому Китаю. Еще раз благодарю вас за все, что вы сделали за это время. Знайте, что вы друг нашей страны и в любое время без всяких формальностей вы имеете право приехать в Беларусь отдохнуть, вспомнить былые времена. По любой причине приезжайте к нам в Беларусь, мы всегда будем рады вас встретить", - резюмировал глава государства.-0-

Лукашенко прокомментировал упреки от некоторых стран по поводу "тайной" инаугурацииЛукашенко прокомментировал упреки от некоторых стран по поводу "тайной" инаугурации
Глава государства отметил неконструктивную позицию, которую занимают отдельные государства в отношении Беларуси.

Лукашенко наградил посла Китая орденом ПочетаЛукашенко наградил посла Китая орденом Почета
Этой награды посол удостоен за значительный личный вклад в развитие и укрепление политических, торгово-экономических, кредитно-инвестиционных, научно-технических и гуманитарных связей между Беларусью и Китаем.

Содержание сотрудничества Беларуси и КНР становится все более насыщенным - Цуй ЦиминСодержание сотрудничества Беларуси и КНР становится все более насыщенным - Цуй Цимин
"Для меня большая честь встретиться с Александром Лукашенко в связи с окончанием моей миссии в качестве посла Китайской Народной Республики", - отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Беларуси Цуй Цимин.

По итогам встречи

Белорусско-китайские отношения достигли беспрецедентно высокого уровня развития - Цуй ЦиминБелорусско-китайские отношения достигли беспрецедентно высокого уровня развития - Цуй Цимин
"В настоящее время китайско-белорусские отношения переживают наилучший период в истории, - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин. - Государства поддерживают частый обмен на высоком уровне, политическое взаимодоверие непрерывно углубляется".

Межрегиональное сотрудничество между Беларусью и КНР становится все более активным - Цуй ЦиминМежрегиональное сотрудничество между Беларусью и КНР становится все более активным - Цуй Цимин
Глава дипломатической миссии Цуй Цимин также подчеркнул, что обе стороны сохраняют тесную координацию в международных делах, твердо поддерживают друг друга в вопросах, касающихся национальных интересов, став настоящими "железными братьями".

Цуй Цимин: куда бы я ни поехал, всегда буду хорошим другом белорусского народаЦуй Цимин: куда бы я ни поехал, всегда буду хорошим другом белорусского народа
Цуй Цимин отметил: "Куда бы я ни поехал, я всегда буду хорошим другом белорусского народа и буду продолжать вносить свой вклад в развитие сотрудничества в различных областях между Китаем и Беларусью, а также в углубление традиционной белорусско-китайской дружбы".

Китай решительно выступает против вмешательства во внутренние дела Беларуси - Цуй ЦиминКитай решительно выступает против вмешательства во внутренние дела Беларуси - Цуй Цимин
"Китайская сторона всегда уважает путь развития, выбранный белорусским народом исходя из своих национальных условий, и твердо поддерживает усилия белорусской стороны в обеспечении национальной независимости‚ суверенитета, безопасности и развития", - подчеркнул Цуй Цимин.

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