Беларусь всегда будет дружественной страной для Китая - Лукашенко

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь всегда будет дружественной страной для Китая. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с послом Китая в Беларуси Цуй Цимином по случаю завершения его дипломатической миссии в стране, предает корреспондент БЕЛТА.
"Господин посол, вы скоро будете в Пекине. Я убедительно прошу вас передать Председателю Китайской Народной Республики, моему доброму давнему другу самые добрые слова благодарности за ту поддержку, которую он оказывал всегда и особенно в последнее время. Он первым поздравил меня с победой на выборах, да и все крупнейшие государства нашей планеты. За исключением, конечно, особенностей Запада. Запад всегда у нас был с особенностями. Мы к этому уже привыкли, - сказал глава государства. - Передайте ему, что в Беларуси у него надежные друзья, что Беларусь всегда будет дружественной страной для Китайской Народной Республики".
Александр Лукашенко отметил, что китайский посол знает ситуацию в Беларуси. "Очень хотел бы, чтобы вы доложили в Министерстве иностранных дел Китайской Народной Республики и моему другу Си Цзиньпину о ситуации, которая складывается в нашей стране", - сказал он.
Президент подчеркнул большие заслуги дипломата в развитии белорусско-китайского сотрудничества. За годы работы Цуй Цимина страны значительно прибавили в товарообороте.
Отдельно глава государства поблагодарил китайскую сторону за помощь, которая оказывалась в борьбе с коронавирусом. Это 110 т поставленных медицинских грузов, два станка для производства защитных масок. "Мы сегодня можем любое количество изготовить", - отметил Президент.
"Но самое главное - мы постоянно были в контакте с вашими врачами. Они первыми столкнулись с этой заразой. И постоянно нас информировали, каким образом нам бороться с этой бедой. Поэтому вы сделали очень многое для организации этих процессов. И орден, который сегодня у вас на груди (Александр Лукашенко наградил Цуй Цимина орденом Почета. - Прим. БЕЛТА), - это заслуженный орден. Это ваш личный вклад. И, естественно, это уважение Беларуси к Великому Китаю. Еще раз благодарю вас за все, что вы сделали за это время. Знайте, что вы друг нашей страны и в любое время без всяких формальностей вы имеете право приехать в Беларусь отдохнуть, вспомнить былые времена. По любой причине приезжайте к нам в Беларусь, мы всегда будем рады вас встретить", - резюмировал глава государства.-0-