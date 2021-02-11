Беларуси необходимы современные Коласы, Купалы, Короткевичи - Лукашенко

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нашей стране жизненно необходимы современные Коласы, Купалы, Шагалы, Пташуки - государство готово поддержать таланты, которые станут светочами и хранителями культурного кода белорусов. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский лидер предупредил о существующем риске "потерять идентичность, впустив в свою жизнь не свойственные нашему менталитету модели". Новые поколения белорусов должны помнить и знать свои духовные и культурные истоки.

"Свои стандарты поведения, нравственные принципы из поколения в поколение мы черпали из творчества великих писателей, режиссеров, архитекторов. Тех, кто для своих поколений, выражаясь современным языком, были лидерами мнений. И задача - сделать так, чтобы наши дети и внуки стали хранителями культурного кода нации. Нам жизненно необходимы современные Коласы, Купалы, Короткевичи, Шагалы, Пташуки. Не просто кумиры и светочи. Государство ждет и готово всячески поддержать такие таланты", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Предстоит серьезно вложиться в сохранение историко-культурного наследия. Необходимо завершить создание музейного квартала Национального художественного музея в Минске. "И в ближайшее время - реконструкцию и реставрацию Спасо-Преображенской церкви в Полоцке, дворцово-паркового ансамбля в деревне Жиличи Могилевской области, Кревского замка в Гродненской области и других жемчужин, которые достойны того, чтобы о них знали во всем мире", - заключил глава государства.-0-