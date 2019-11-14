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14 ноября 2019, 11:38

"Белорусы не нахлебники" - Лукашенко обсудил с Засем и Лаппо сотрудничество с Россией на общей границе

14 ноября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня с докладом председателя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо и госсекретаря Совета безопасности Станислава Зася о взаимодействии Беларуси и России в пограничных вопросах, передает корреспондент БЕЛТА.

В 1995 году Беларусь и Россия подписали договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства. Он автоматически продлялся каждые пять лет, и в ноябре вновь истекает срок действия этого документа. Необходимость продления договора и послужила причиной проанализировать взаимодействие пограничных ведомств Беларуси и России. Ранее Александр Лукашенко поручал проработать эту тему с российскими партнерами.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь на 100% выполняет свои обязательства. Это, по его словам, касается в первую очередь борьбы с незаконным оборотом наркотиков и оружия, нелегальной миграцией и поиска похищенных автомобилей. "Пограничное ведомство Беларуси просто в разы эффективнее работает на совместных границах, - заявил Президент. - Мы на первых метрах нашего общего отечества надежно защищаем как свои интересы, так и нашего главного союзника - Российской Федерации. Вроде бы проблем нет, но в то же время, по информации других ведомств, они есть".

О передвижении граждан третьих стран через общую границу

Глава государства напомнил, что не все граждане третьих стран беспрепятственно проезжают белорусско-российскую границу. "То есть, если иностранный гражданин (австриец, немец, поляк) въехал через границу под Брестом, то его могут под Смоленском не пропустить даже с российской визой. Его возвращают назад: давай въезжай через латвийско-российскую границу или же через (странно!) украинско-российскую. Это что такое? Вроде бы все хорошо, но это вопрос", - сказал он.

Президент выразил недоумение, почему так происходит, тем более россияне признают, что белорусы охраняют границу лучше, чем они. "Общее пространство Беларуси и России. Нет, говорят: "Возвращайся обратно и заезжай через Латвию". Что это за абсурд? И этот вопрос с россиянами надо решать", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Договор о совместных усилиях в охране Государственной границы Беларуси был заключен с Россией в 1995 году. Годом ранее страны подписали соглашение о сотрудничестве по пограничным вопросам. Белорусские и российские пограничники взаимодействуют по нескольким направлениям: совместно противостоят незаконной миграции, выявляют причастных к экстремизму, пресекают каналы поставок наркотиков.

За последние три года пограничники Беларуси и России совместно вскрыли шесть каналов незаконной миграции, задержали десять пособников. Только за 2018 год погранслужбами выявлено пять российских граждан, пытавшихся поставить в Беларусь более 506 кг наркотиков из Польши и Литвы. Во время совместных мероприятий ФСБ России, КГБ Беларуси и Отдельная служба активных мероприятий при Госпогранкомитете пресекли деятельность подпольной нарколаборатории в поселке Хатежино Минского района. Там было обнаружено 30 кг синтетических наркотиков и около 430 кг прекурсоров.

В Союзном государстве действует Программа по совершенствованию пограничной безопасности до 2021 года. Благодаря этой программе развивается пограничная инфраструктура, закупаются новая техника и средства охраны границы. Уже построены четыре общежития, две интегрированные системы охраны границы, закуплено 28 автомобилей, более 200 средств связи.

/Будет дополнено/.-0-

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