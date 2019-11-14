Зась: приобретение истребителей Су-30СМ положило начало поэтапному перевооружению ВВС Беларуси

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приобретение истребителей Су-30СМ положило начало поэтапному перевооружению ВВС Беларуси. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась, сообщает БЕЛТА.

В среду, 13 ноября, в Беларусь прибыла первая пара боевых истребителей Су-30СМ, закупленных в России. Станислав Зась назвал этот день, без преувеличения, историческим для Вооруженных Сил и важным в целом для страны. "Потому что впервые в истории суверенной Беларуси мы поставляем в боевой состав военно-воздушных сил нашей страны новые, современные многофункциональные истребители Су-30СМ, - отметил госсекретарь Совбеза. - Этот день еще знаменателен тем, что это начало поэтапного перевооружения всех наших ВВС на новые типы самолетов".

По словам Станислава Зася, необходимость перевооружения военно-воздушных сил назрела достаточно давно. "Она была вызвана тем, что истребители Ми-29, которые и в наши дни являются эффективными боевыми машинами, уже подошли к рубежу исчерпания своего ресурса и морального, и физического. К рубежу, за которым ремонт и продление ресурсов этих самолетов физически невозможны. Поэтому и возникла такая острая необходимость в поставке новых самолетов", - пояснил он.

"Изначально в этом процессе мы пробовали договориться с Российской Федерацией об оказании помощи нам в решении этой сложной и очень затратной задачи. Взамен получили предложение о размещении на нашей территории военно-воздушной базы РФ. Но, согласитесь, это не одно и то же. Размещение здесь, на нашей земле, военно-воздушной базы не решает проблему развития нашей собственной боевой авиации. Поэтому мы стали опираться на собственные возможности", - рассказал Станислав Зась. Он обратил внимание, что в этом процессе с самого начала непосредственно участвовал главнокомандующий Вооруженных Сил, глава государства. "Справедливости ради должен сказать, что без его непосредственного участия, поддержки мы бы эту задачу сейчас не решили", - подчеркнул госсекретарь.

Необходимые для закупки Су-30СМ средства на счетах Министерства обороны были зарезервированы достаточно давно. Проведена большая работа по переподготовке летчиков, техников, инфраструктуры и т.д.

Как сообщалось, договор на поставку самолетов был подписан в 2017 году. По контракту с российским предприятием в 2019 году планировалась поставка первого звена Су-30СМ. В нем четыре самолета. Контракт заключался в целях обновления парка боевых летательных аппаратов. В планах приобретение 12 машин.-0-