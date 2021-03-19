Благодарность Президента объявлена мэру Минска, министру экономики и представителям других госорганов

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение об объявлении Благодарности Президента Республики Беларусь, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в подготовку и проведение VI Всебелорусского народного собрания Благодарность объявлена председателю Минского городского исполнительного комитета Владимиру Кухареву, первому заместителю управляющего делами Президента Николаю Селиванову и министру экономики Александру Червякову.

Награды удостоены двое представителей Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте - начальник управления анализа и контроля за охраной и использованием объектов животного и растительного мира Александр Драгун и начальник Гомельской областной инспекции Владимир Нестер. Благодарность им объявлена за многолетний плодотворный труд, высокое профессиональное мастерство и образцовое выполнение служебных обязанностей.

Начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Минской области Владимир Бурш удостоен Благодарности Президента за многолетний плодотворный труд в налоговых органах, значительные достижения в профессиональной деятельности.-0-