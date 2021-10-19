Благодарность Президента объявлена работникам больницы скорой помощи Минска

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодарность Президента Беларуси объявлена работникам Городской клинической больницы скорой медицинской помощи города Минска. Соответствующее распоряжение глава государства Александр Лукашенко подписал 19 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

За многолетний плодотворный труд, образцовое выполнение служебных обязанностей, значительный личный вклад в оказание медицинской помощи населению Благодарности Президента удостоены врач - анестезиолог-реаниматолог, заведующая отделением анестезиологии и реанимации (ожоговых больных с палатами интенсивной терапии) Лариса Золотухина и операционная медицинская сестра операционного отделения Валентина Казарезова.-0-