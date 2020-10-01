Благодарность Президента объявлена восьми представителям сферы образования

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодарность Президента Беларуси за плодотворную работу, высокий уровень профессионального мастерства, значительный личный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения объявлена восьми представителям сферы образования. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
Награды удостоены учитель музыки Гродненской городской гимназии Светлана Адамчук, воспитатель дошкольного центра развития ребенка "Солнышко" Слуцка Виктория Гяч, учитель биологии средней школы №8 Гомеля Марина Капцевич, учитель географии средней школы №19 Гомеля Вадим Лосев, учитель русского языка и литературы, директор Молодечненской средней школы №1 имени Янки Купалы Василий Малиновский, учитель начальных классов гимназии №1 имени К.Калиновского города Свислочь Людмила Побудей, учитель иностранного языка средней школы №3 Орши Ольга Трухан и учитель математики средней школы №3 имени В.З.Хоружей города Витебска Наталья Щеглова.-0-