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28 февраля 2020, 17:59

Более 90 представителей различных сфер деятельности удостоены госнаград и почетных званий

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 90 представителей различных сфер деятельности удостоены государственных наград. Соответствующий указ №82 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Ордена, медали и почетные звания присвоены за многолетний плодотворный труд, образцовое исполнение служебных обязанностей, исключительную отвагу и мужество, проявленные в борьбе с преступностью и при ликвидации чрезвычайных ситуаций, значительный личный вклад в развитие железнодорожного транспорта и деревообрабатывающей промышленности, заслуги в сферах строительства, охраны здоровья, науки, образования, культуры и спорта.

В числе награжденных орденом "За службу Родине" III степени командир 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил Дмитрий Битный, начальник Университета гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Иван Полевода, главный инженер войск связи Вооруженных Сил - заместитель начальника управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил Игорь Сафроняк.

Старшему инженеру-инспектору управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Олегу Бойничеву присвоен орден "За личное мужество". Заведующий отделом биохимии и биотехнологий растений Центрального ботанического сада Национальной академии наук Владимир Решетников удостоен ордена Почета.

Большая группа военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и подразделений по чрезвычайным ситуациям награждена медалями за отличие в воинской службе, охране общественного порядка и в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Среди награжденных медалью "За трудовые заслуги" профессор кафедры экономической безопасности Академии МВД Алексей Авраменко, начальник финансового управления Витебского горисполкома Евгения Бордушко, арматурщик филиала "Строительное управление №158" брестского Строительного треста №8 Василий Кислюк, учитель Государственного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Гродно Лариса Семенова, тренер-преподаватель Белорусской федерации футбола Анатолий Усенко.

Заслуги ряда сотрудников учреждений культуры и образования отмечены медалью Франциска Скорины. В их числе актеры Национального академического театра имени Янки Купалы Светлана Аникей, Олег Гарбуз и Андрей Ковальчук, заместитель главного хранителя фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Галина Скоринко, заведующий кафедрой белорусской литературы Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины Иван Штейнер.

Указом также присвоены почетные звания. Народным артистом Беларуси стал ведущий мастер сцены Национального академического театра имени Янки Купалы Александр Подобед, заслуженным деятелем науки - профессор кафедры алгебры и геометрии Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины Александр Скиба, заслуженным врачом - профессор кафедры военно-полевой хирургии Белорусского государственного медицинского университета Владимир Корик, заслуженным тренером - тренер-преподаватель Городского центра олимпийского резерва по гребным видам спорта главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Александр Кошкалда.

Почетные звания также присвоены нескольким сотрудникам Академии МВД: заслуженного работника образования Беларуси - профессору кафедры белорусского и иностранных языков Светлане Денисовой и профессору кафедры расследования преступлений Юрию Юбко, заслуженного сотрудника органов внутренних дел - начальнику кафедры теории и истории государства и права Вадиму Павлову, заслуженного работника физической культуры и спорта - начальнику кафедры профессионально-прикладной физической подготовки Владимиру Леонову.

В числе награжденных также белорусские самбисты, служащие в подразделениях внутренних дел. Почетное звание "Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь" присвоено спортсмену-инструктору национальной команды, инспектору охраны специального батальона милиции управления Департамента охраны МВД по охране дипломатических представительств и консульских учреждений зарубежных государств Ивану Анискевичу, спортсмену-инструктору национальной команды, милиционеру отряда милиции особого назначения главного управления внутренних дел Минского горисполкома Татьяне Мацко и спортсмену-инструктору национальной команды, тренеру спортивной команды МВД Светлане Тимошенко.

Кроме того, глава государства подписал распоряжение об объявлении Благодарности Президента. За многолетний плодотворный труд в машиностроительном комплексе республики, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие отечественного автомобилестроения ее удостоен бывший первый заместитель министра промышленности (2015-2019 годы) Геннадий Свидерский. За многолетнюю научно-педагогическую деятельность, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие физической культуры и спорта Благодарность Президента объявлена профессору кафедры велосипедного, конькобежного и конного спорта Белорусского государственного университета культуры Владимиру Каминскому. Ее также удостоен заместитель начальника юридического управления Государственного секретариата Совета безопасности Олег Тарасенко за образцовое исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм, заслуги в совершенствовании правового регулирования в сфере национальной безопасности.-0-

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