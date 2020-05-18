Более Br1 млн направят из спецфонда Президента на поддержку одаренных учащихся и студентов

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В соответствии с документом стипендии фонда назначены 199 студентам и курсантам учреждений высшего образования. Победителям XVI Международной Жаутыковской олимпиады по математике, физике и информатике и Международной студенческой олимпиады в области информатики и программирования (2019 год) присуждены денежные премии или поощрительные стипендии с вручением нагрудного знака лауреата фонда. Победители международной олимпиады школьников по физике, химии и математике (2019 год), олимпиады школьников Союзного государства "Россия и Беларусь: историческая и духовная общность" 2019 года и ХХІ Республиканского турнира юных математиков поощрены денежными премиями. Всего на эти цели за счет средств резервного фонда главы государства из республиканского бюджета выделено более Br1 млн.

Принятие распоряжения Президента направлено на обеспечение адресной государственной поддержки одаренных учащихся и студентов, создание благоприятных условий для дальнейшего развития их способностей и успешной учебы.-0-