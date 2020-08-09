Болезнь излечимая, но противная - Лукашенко рассказал о личном опыте преодоления коронавируса

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9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы после голосования, рассказал о личном опыте преодоления коронавирусной инфекции, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам главы государства, молодежь, люди без сопутствующих заболеваний легко переносят эту инфекцию. А людям постарше следует, безусловно, соблюдать меры профилактики. Александр Лукашенко рассказал, что данная тема затрагивалась и во время недавнего телефонного разговора с Президентом России Владимиром Путиным. "Я Путину дал совет: береги себя, потому что болезнь излечимая (наши врачи - молодцы, научились), но такая противная, что дальше некуда", - сказал белорусский лидер.
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