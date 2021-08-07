"Большой разговор с Президентом" - Лукашенко 9 августа встретится с журналистами и представителями общественности

Фото из архива. "Большой разговор с Президентом". Александр Лукашенко во время встречи с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, 2019 год

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Большой разговор с Президентом" состоится 9 августа. Глава государства Александр Лукашенко встретится с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества в формате открытого разговора. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Мероприятие состоится во Дворце Независимости, начало в 11.00. Транслироваться встреча будет в прямом эфире. К разговору планируется пригласить несколько сотен человек.-0-

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