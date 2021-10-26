"Будем помогать". Лукашенко не против продажи электроэнергии в Литву и Украину

26 октября, Лида /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко не против продажи электроэнергии в Литву и Украину. Об этом он заявил сегодня, общаясь с представителями трудового коллектива Лидской центральной районной больницы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вот так поворачиваются времена. К счастью, в нашу пользу. Но мы на этом не хотим получать какие-то дивиденды. Я не тот человек. Как я часто говорю, я в деревне вырос, и там все были друг за друга, - сказал глава государства. - Конечно, мы могли бы завтра закрыться и Литве не поставлять эту электроэнергию - пусть покупают в Европейском союзе в 10 раз дороже. Но людей жалко. Это же наши соседи. Вчера жили в одной стране. А возьмите Украину. Там всегда были наши люди, и сейчас. Они же в таком тяжелом, бедственном положении".

"Жалко людей. Поэтому, когда мне премьер совсем недавно доложил, что они просят электричество, я говорю: ну что делать, людям надо помогать. Вот и все. А так они, конечно (руководство)... Вы же понимаете, что там за руководство, - оно управляется извне. Они сегодня под колпаком сидят у американцев. Если напечатают каких-то долларов, дадут им, они живут. Не дадут - беда. Ну что, мы еще будем усугублять это положение? Слушайте, ну Господь не простит", - отметил белорусский лидер.

"Поэтому конкретно говорю: будем помогать. Было бы подло иметь свободные мощности, иметь возможность производить энергию и полностью не потреблять, сидеть на ней, иметь в запасе и не помочь страдающему соседу. Это не по-славянски и не по-христиански, - заявил Президент. - Многие пишут и говорят: наказать надо. Слушайте, ну кого мы накажем? Накажем простого человека".

Говоря об атомной станции в Беларуси, глава государства высказал уверенность, что решение о ее строительстве было правильным. Более того, некоторые оппозиционеры говорили, что ее надо ликвидировать в обмен на некие европейские дотации. "Ну закрыли бы. И мы бы сегодня не героями были. Почему у нас просят электроэнергию - потому что она у нас в избытке", - заметил Президент.

Александр Лукашенко также обратил внимание, что порядка 10 европейских стран заявляют о желании построить АЭС. "Польша - две. Литва хотела бы хотя бы на три прибалтийские республики. Встает вопрос: почему от нас требовали станцию не строить? Это конкуренция. Они хотели, чтобы мы были слабыми", - отметил глава государства.

Более того, у Беларуси благодаря строительству АЭС появился соответствующий опыт, начали готовить атомщиков.-0-