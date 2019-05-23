23 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Часть остатков круглой древесины в Беларуси в текущем году решено направить на экспорт. Такое решение принято по итогам доклада главе государства вице-премьера Владимира Дворника и председателя Комитета госконтроля Леонида Анфимова о повышении эффективности использования лесных ресурсов, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко высказал упрек в адрес руководства отрасли, что ему в очередной раз вносится предложение разрешить поставки бревна на внешние рынки, в то время как ранее ставилась задача все перерабатывать внутри страны и получать продукцию с более высокой добавленной стоимостью.

Как пояснил журналистам Леонид Анфимов, в прошлом году запрет на экспорт круглой древесины был выдержан, однако в текущем году наложился ряд негативных факторов как непосредственно на лесное хозяйство, так и на деревопереработку. В частности, ухудшилась конъюнктура на рынках, и, как результат, мощности многих базовых деревоперерабатывающих организаций страны не были полностью загружены. "Получилось, что произошла разбалансировка объемов заготовки древесного сырья и объемов ее переработки на внутренних производственных мощностях. Около 3 млн куб.м древесины оказались непереработанными и требовали незамедлительного решения по реализации", - рассказал председатель КГК.

Недавно в КГК было проведено совещание, на котором присутствовали все основные переработчики. "Посмотрели, действительно объективно сложилось такое положение, что они не могут увеличить переработку. Или могут технически увеличить, но продукция, которую они выпускают из этой древесины, окажется невостреболванной", - отметил Леонид Анфимов.

Председатель КГК заявил, что в связи с этим Минлесхозом и правительством было предложено главе государства разрешить экспорт 900 тыс. куб.м невостребованной на внутреннем рынке древесины. Из этого объема 800 тыс. куб.м - древесина, заготовленная организациями Минлесхоза, и еще 100 тыс. куб.м - Управлением делами Президента. Глава государства поддержал такое предложение.

"Прежде всего это технологическая древесина. По остальной - там остается около 2 млн куб.м (часть из которой деловая, прежде всего пиловочник) - мы переработаем на внутренних производственных мощностях и экспортируем продукцию с более высокой добавленной стоимостью. Это прежде всего пиломатериалы. И около 1 млн 400 тыс. куб.м - дровяная древесина. Сейчас как раз начинается сезон массовой заготовки дровяной древесины для системы ЖКХ. У нас почти 2400 котелен, работающих на древесном топливе", - сообщил Леонид Анфимов. -0-