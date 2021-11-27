Четверо фактически в концлагере в Польше, один в Германии. По поручению Лукашенко нашли родственников беженки

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. История про беженку, которая накануне со слезами обратилась к Президенту Беларуси Александру Лукашенко и рассказала о пяти пропавших родственниках, получила продолжение. Об этом информирует Telegram-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.

"Президент поручил, и в течение вечера и ночи они были найдены! Оказалось, что сын с невесткой и двумя детьми сидят фактически в концлагере в Польше. Еще одному внуку удалось проникнуть в Германию, женщина с ним уже даже поговорила по телефону", - отмечено в публикации ресурса.

Рано утром Президенту доложили: родственники беженки найдены. Он поручил мгновенно всю информацию передать женщине.

Как уточнили в Госпогранкомитете, удалось установить, что она с сыном, невесткой и троими внуками прибыли в Минск авиарейсом из Турции 1 октября. Через два дня они с другими беженцами прошли на территорию Польши в надежде получить убежище в странах Евросоюза.

Когда на польской территории их попытались задержать, родственники женщины отделились от группы. Подобное решение давало шанс остаться незамеченными и избежать насильственного вытеснения из страны. Женщину и других беженцев жестко задержали польские силовики и с использованием физического насилия, угроз применения оружия, служебных собак и специальных средств заставили перейти белорусскую границу.

"Другая группа, в которой находились сын, невестка и двое детей, была помещена в закрытый лагерь на территории Польши. Люди там находятся в нечеловеческих условиях, не имеют возможности связаться с родственниками и попросить помощь, а сам лагерь под усиленной охраной. Невыносимость проживания в таких "гуманных" условиях подтверждается и недавними бунтами беженцев в польских лагерях беженцев, которые были жестко подавлены польскими силовиками", - рассказали в пограничном ведомстве.

Третий ребенок сейчас в Германии, о своем месте нахождения он сообщил родственникам в Ираке, поговорил с бабушкой по телефону.

Гражданка Ирака просит власти Польши и Германии помочь воссоединиться с семьей.

Как сообщалось БЕЛТА, Александр Лукашенко 26 ноября посетил транспортно-логистический центр, где временно размещены беженцы, находящиеся у границы с Польшей.-0-