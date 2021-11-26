Лукашенко: в Беларуси готовы сделать все для беженцев, попавших в беду

26 ноября, Гродненский район /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси готовы сделать все для беженцев, попавших в беду. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, общаясь с беженцами возле ТЛЦ рядом с пунктом пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Кто-то из вас, поверив западной пропаганде, ищет там лучшей жизни. Наверное, там жизнь лучше, чем на той земле, откуда вы приехали. Но самое страшное, как я понимаю (я вижу, здесь очень много детишек, порядка 300-400, и столько же женщин), вы, взрослые люди, не видите перспективы для своих детей у себя на родине. Каждый из вас, имея детей, хотел бы, чтобы они получили достойное образование и достойную работу", - сказал белорусский лидер.

"Словом, здесь люди разные. Но проблема у вас одна, большая, общая: вы просто попали в беду. Я уверен, что это временно", - добавил глава государства. Он обратил внимание, что на его встрече с беженцами присутствуют многие представители западного сообщества, журналисты. "Пусть они знают, что мы, белорусы, и я в том числе как Президент Беларуси, будем делать все так, как вы пожелаете, даже если это будет плохо для поляков, латышей и еще кого-то. Мы будем делать так, как вы захотите", - сказал Президент.

Александр Лукашенко, говоря о том, что может в данной ситуации Беларусь сделать для беженцев, пояснил, что вне компетенции нашей страны помочь беженцам попасть в Германию. "Вы понимаете, что мы не можем устроить войну, чтобы пробить вам коридор через Польшу до Германии. Вы видите, как они реагировали, когда вы подошли ближе к ним. Они вас залили ядохимикатами, светошумовыми гранатами, слезоточивым газом и так далее. Не дай бог, пошли бы дальше к границе, начали бы стрелять. Люди с той стороны обезумели", - констатировал глава государства.

Он напомнил о своем разговоре с Ангелой Меркель, которая пообещала, что постарается вместе с Евросоюзом решить проблему людей, которые живут в лагере на белорусской территории вблизи границы. "Мы пообещали европейцам, что будем делать все для того, чтобы желающие могли вернуться к себе на родину, если вы пожелаете", - обратил внимание Александр Лукашенко.-0-