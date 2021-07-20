"Что же вы, как нацисты, их выталкиваете?" - Лукашенко о бесчеловечном обращении с мигрантами в Литве

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе заявил о бесчеловечном отношении к мигрантам в Литве, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание на отношение литовской стороны к мигрантам, которых задерживают при пересечении границы, и сравнил условия содержания беженцев с концентрационными лагерями. В этой связи Президент рассказал об инциденте, который на днях произошел на белорусско-литовской границе. Про это также были показаны сюжеты на белорусских телеканалах. Речь о группе из 26 мигрантов (преимущественно женщин и детей), которых принудительно, угрожая оружием, отправили через границу с литовской на белорусскую территорию.

"Отобрали у них документы, порвали у них на глазах паспорта и растоптали, - сказал Александр Лукашенко. - Вооруженные. Вывели их на белорусско-литовскую границу, поставили впереди, как фашисты (помните, в наступление брали мирных жителей и посылали впереди себя). Вот точно так они выстроили эти 26 человек и погнали через границу, открыв стрельбу поверх голов. Избили, сейчас некоторые в больнице находятся".

В числе пострадавших была даже беременная женщина. "Она что, эта женщина и ее детишки, угрозу представляла Литве и Евросоюзу? Нет, она бежала от войны, которую они развязали на Ближнем Востоке, начиная от Алжира и сегодня заканчивая Сирией", - эмоционально отреагировал Президент.

Глава государства предупредил, что подобные действия не могут оставаться без последствий. "Вы знаете, что сегодня на утро происходит? Как только на Ближнем Востоке, в Ираке и других странах, даже Турции увидели эти кадры (про инцидент с группой пострадавших мигрантов. - Прим. БЕЛТА), уже КГБ и МВД по моему поручению работают, чтобы не допустить сюда людей с оружием, они рвутся сюда с оружием. "Зачем обидели беременную женщину?" - один вопрос у них. И вы знаете, это радикальные мусульмане", - сказал белорусский лидер.

"И они что, рассчитывают, что я буду держать здесь на границе вооруженных этих иракцев, курдов и других? Не думайте, я их тут держать не буду. Я вас предупреждаю честно и откровенно. Поэтому, прежде чем совершать какие-то шаги, думайте, кто вам противостоит", - добавил Президент.

Белорусский лидер подчеркнул, что причиной роста потоков мигрантов в европейские страны стали военные действия в ряде регионов. "Они уничтожили Муаммара Каддафи, Саддама Хусейна. Я был в этих странах. Это были нормально развивающиеся, богатые государства. Своеобразные, как и все другие государства. Разбили Ближний Восток, война до сих пор идет в Ливии и Сирии. Уничтожили Ирак - богатейшую страну. Во имя чего? Демократию принесли под крылом истребителей? Никакой демократии. Распотрошили Афганистан и вывели войска. Что там происходит - знаете. И люди бегут от войны, спасая своих детишек, чтобы где-то получить кусок хлеба и накормить их. Вы же их туда позвали, что же вы, как нацисты, сейчас их выталкиваете оттуда?" - заявил Александр Лукашенко.-0-