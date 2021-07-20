Лукашенко: внешнеполитическая стратегия Беларуси нуждается в корректировке

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешнеполитическая стратегия Беларуси нуждается в корректировке. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе, передает корреспондент БЕЛТА.

На совещание приглашены руководители белорусских загранучреждений.

"Мы здесь, в Минске, уже с весны прошлого года видели, как постепенно нагнеталась напряженность, но недооценивали этого, нарастала антибелорусская активность в социальных сетях, менялась не в лучшую сторону риторика наших оппонентов в Брюсселе и Вашингтоне. Еще до выборов активизировались отдельные деятели и организации, шли информационные вбросы, обрабатывалось общественное мнение и здесь и там", - сказал белорусский лидер.

"Избирательная кампания прошлого года и последовавшая за ней санкционная травля Беларуси наглядно показали, что наша внешнеполитическая стратегия нуждается в серьезной корректировке. Мы должны четко понимать, что происходит вокруг нас, каково наше место в этой стремительно меняющейся системе координат, насколько мы способны быстро и профессионально адаптироваться, отвечая на современные вызовы и угрозы", - подчеркнул глава государства.

В такой ситуации достойный ответ могут дать только профессиональные и, самое главное, преданные своему делу и стране кадры, убежден Президент. Он напомнил, что дипломатическая служба сродни военной, с тем лишь отличием, что дипломат сражается за интересы Отечества на дальних подступах к его рубежам. "Во многом от ваших компетенций, целеустремленности и преданности делу зависит, начнут говорить настоящие пушки или нет", - обратил внимание Александр Лукашенко.-0-

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