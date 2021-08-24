"Чтобы потом руками не разводили" - Лукашенко намерен до второго чтения по Кодексу об образовании еще раз его проанализировать

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил до второго чтения в парламенте новой редакции Кодекса об образовании еще раз его тщательно проанализировать. Об этом он заявил сегодня, выступая на пленарном заседании Республиканского педсовета, передает корреспондент БЕЛТА.
"Первое чтение кодекс прошел. Это конституция в образовании. Давайте еще раз перед вторым чтением у Президента обратим внимание на спорные, если есть, моменты. И построим такой разговор до начала работы осенней сессии нашего парламента. Мы еще раз со специалистами вернемся к этому вопросу. Чтобы потом руками не разводили, что мы что-то где-то пропустили. И, как всегда, будет в этом виноват Президент", - сказал Александр Лукашенко.
Глава государства в целом отметил, что еще перед прошлым составом парламента была поставлена задача по кодификации законодательства. "Надо все, что мы наработали, поместить в одну корзину - кодекс. Точно так мы подошли к кодификации законов об образовании. Но параллельно - жизнь меняется - мы видим, что некоторые вещи мы упустили. Мы должны подправить, толкнуть вперед, где это нужно, отдельные направления нашего образования", - подчеркнул белорусский лидер.-0-
"Первое чтение кодекс прошел. Это конституция в образовании. Давайте еще раз перед вторым чтением у Президента обратим внимание на спорные, если есть, моменты. И построим такой разговор до начала работы осенней сессии нашего парламента. Мы еще раз со специалистами вернемся к этому вопросу. Чтобы потом руками не разводили, что мы что-то где-то пропустили. И, как всегда, будет в этом виноват Президент", - сказал Александр Лукашенко.
Глава государства в целом отметил, что еще перед прошлым составом парламента была поставлена задача по кодификации законодательства. "Надо все, что мы наработали, поместить в одну корзину - кодекс. Точно так мы подошли к кодификации законов об образовании. Но параллельно - жизнь меняется - мы видим, что некоторые вещи мы упустили. Мы должны подправить, толкнуть вперед, где это нужно, отдельные направления нашего образования", - подчеркнул белорусский лидер.-0-