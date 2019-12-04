"Детей воспитывает либо улица, либо интернет" - Лукашенко о проблемах в образовании

4 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Многочисленные обращения граждан Минского региона привлекают особое внимание к нерешенным проблемам в сфере образования. Этот факт отметил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с активом Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мной неоднократно давалось поручение навести порядок в школах. В учреждениях, где учатся дети, должны быть созданы безопасные и комфортные условия", - подчеркнул белорусский лидер.

В то же время, согласно имеющейся информации, в ряде школ Минской области в аварийном состоянии находятся теплосети, захламлены подвальные помещения, не работают пожарные извещатели. "А это безопасность детей! - констатировал Александр Лукашенко. - Необходимо обратить внимание на работу с семьями. Ответственность за воспитание ребенка лежит не только на учителе, но и на родителях. Пока взрослые выясняют, кто должен им заниматься - семья или школа, он предоставлен сам себе".

"В итоге детей воспитывает либо улица, либо интернет. А невнимание к ним слишком дорого нам обходится (как это было в Столбцовском районе)", - отметил Президент.

Кроме того, по-прежнему не решена проблема обеспеченности местами в учреждениях общего среднего образования по месту жительства. В детских садах Минского района не хватает почти 5 тыс. мест.

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