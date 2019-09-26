Для восстановления судоходства по Днепру нужны более активные действия украинской стороны - Лукашенко

26 сентября, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Для реализации проекта по восстановлению судоходства по Днепру нужны более активные действия украинской стороны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с представителями украинских СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается Беларуси, мы сделали все (для реализации проекта. - Прим. БЕЛТА). Вопрос стоял только в одном (он и сейчас у вас в одном) - это углубление дна, надо углубить дно Припяти и Днепра. Мы на себя взяли обязательства - углубили дно Припяти, - сказал Президент. - Вопрос за вами. Надо углубить дно, чтобы везде по Днепру могли пройти суда "река-море".

По проекту в Беларуси планировалось строительство порта "река-море" на глубоководном участке Днепра в районе деревни Нижние Жары Брагинского района, который находится практически на границе с Украиной. Предполагается и углубление фарватера реки на участке между портом и Киевским водохранилищем.

"Этот порт (там мы привлекли и частные инвестиции), он фактически готов принимать суда. Если увидим, что Украина очень заинтересована, мы здесь добавим, сделаем порт и решим другие вопросы на еще более высоком уровне", - отметил Александр Лукашенко.

"Уверен, что это был бы серьезнейший толчок. Тем более с учетом того, что у нас прекрасная логистика по суше (и не только по суше) с Балтикой. Мы могли бы с севера по реке в Черное море пустить потоки грузов. Привлекательность логистическая, транзитная для Украины и Беларуси приличная, рабочие места, будем зависеть больше друг от друга. Почему этим не заниматься?" - перечислил преимущества проекта глава государства. Он подчеркнул, что сейчас требуются более активные действия со стороны Украины.

Как сообщала БЕЛТА, ранее тема грузового сообщения по Днепру неоднократно обсуждалась на различных уровнях во время белорусско-украинских контактов. Осенью 2017 года руководители Гомельской и Херсонской областей, а также ООО СП "НИБУЛОН" (г.Николаев) подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве и партнерстве с целью реализации проекта по восстановлению судоходства по Днепру. Идея проекта состоит в том, чтобы загружать на территории Беларуси суда смешанного класса, которые смогут доставлять грузы через Черное море в страны Европы, Азии и Африки. Такому судну не потребуются дополнительные перевалки в морских портах, что существенно снижает стоимость доставки.-0-