Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями украинских СМИ (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит сегодня встречу с представителями украинских СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

На встречу с главой белорусского государства приехали представители информационных агентств "Укринформ" и "Интерфакс-Украина", телеканалов "Украина", "112 Украина" и "1+1", газеты "Правительственный курьер".

"Мы впервые, к сожалению, встречаемся в формате прямого разговора с представителями таких крупных средств массовой информации Украины. Это хорошая практика, и я бы предложил такое общение сделать традицией. Во-первых, я узнаю очень много от вас о том, что происходит сейчас в Украине. С другой стороны, у меня есть возможность без всяких кривотолков, измышлений донести свою позицию по фундаментальным вопросам наших отношений, - сказал Президент. - Здесь вы представляете не только средства массовой информации, но и весь народ Украины. И для нас эта встреча - возможность честного и откровенного диалога".

Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусы и украинцы настолько тесно связаны общими корнями - историческими, духовными, семейными, что не имеют права потерять это единство. "Мы просто обязаны сохранить это славянское кровное родство ради будущих поколений. Передать его детям во имя сохранения мира и стабильности на наших землях, - убежден глава государства. - Мы всегда чувствовали поддержку друг друга, невзирая на те потрясения, которыми нас испытывало и испытывает время. Но мы знаем, что нам по силам вместе преодолеть все трудности и найти решения на благо наших стран и народов".

Александр Лукашенко

Президент отметил, что Украина - важнейший сосед Беларуси, один из главных торгово-экономических партнеров, и именно поэтому отношения с ней всегда были в приоритете. Беларусь и Украина сотрудничают по широкому спектру вопросов: международная безопасность, экономика и торговля, культура, наука, спорт, гуманитарные проекты. И каждое из этих направлений имеет весьма существенное значение, подчеркнул Александр Лукашенко.

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