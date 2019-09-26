Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями украинских СМИ (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 26 сентября 2019
Минск Ясно +15°C
Версия для слабовидящих
Новости
13:42 Лукашенко: не хотим сделать яблоком раздора русский язык Президент
13:39 "Белнефтехим" будет придерживаться стратегии поэтапной корректировки цен на топливо Экономика
13:35 НАН Беларуси проведет около 40 конференций и форумов до конца года Общество
13:30 "Между людьми химия должна быть" - Лукашенко рассказал об отношениях с Путиным, Порошенко и Токаевым Президент
13:26 Лукашенко: свои телефонные переговоры не записываю Президент
13:25 Минское "Динамо" сыграет сегодня с "Северсталью" во втором матче выездной серии в чемпионате КХЛ Спорт
13:21 Скончался бывший президент Франции Жак Ширак В мире
13:19 Строительно-монтажные работы на Мозырском НПЗ и "Нафтане" завершат в 2020 году Экономика
13:16 Беларусь и Украина при взаимном желании могут выйти на равновесную торговлю - Лукашенко Президент
13:14 Белорусский рубль на торгах 26 сентября укрепился к трем основным валютам Экономика
13:14 Международная научная конференция молодых ученых пройдет в Минске 14-17 октября Общество
13:11 Белорусская цементная компания работает над централизацией закупок сырья Экономика
13:07 Калинкович отмечает недопустимость давления на суд через публикации в интернете Общество
13:06 Заморозки ожидаются по северо-востоку Беларуси 27 сентября Общество
13:06 Бойцы 51-й артбригады проводят стрельбы на Осиповичском полигоне Общество
12:59 СК РФ назвал основные версии жесткой посадки Boeing в Барнауле В мире
12:57 "Беллегпром" представит новые коллекции на выставке BelTexIndustry Экономика
12:55 Потери Беларуси от налогового маневра с начала года составили около $240 млн - "Белнефтехим" Экономика
12:54 Форум сельской молодежи Гомельской области собрал около 100 молодых специалистов Регионы
12:52 Правоохранители в Орше для задержания вора-рецидивиста применили спецтехнику Происшествия
12:52 Лукашенко готов на взаимной основе решить вопрос с освобождением Шаройко и Политики Президент
12:45 Андрей Василевский и Гонсалу Оливейра пробились в полуфинал теннисного турнира в Чжухае Спорт
12:43 Лукашенко подчеркивает отсутствие военной угрозы для Украины со стороны Беларуси Президент
12:40 Сборная Беларуси по мини-футболу победила команду Латвии в товарищеском матче Спорт
12:39 Лукашенко о предстоящей встрече с Зеленским: мы с ним общий язык найдем Президент
12:38 Белорусский форвард Данила Карабань продолжит карьеру в китайском "Куньлуне" Спорт
12:36 Беларусь готова направить российской стороне предложения по компенсации потерь из-за грязной нефти Экономика
12:34 Лукашенко: новое поколение не может позволить сдать Беларусь Президент
12:34 Лукашенко: Беларусь "закрывала" границу с Украиной от оружия, а не от людей Президент
12:22 Лукашенко: у Беларуси нет потенциальных врагов, но мы готовы отразить угрозу с любых направлений Президент
Все новости
Все новости
Президент
26 сентября 2019, 10:42

Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями украинских СМИ (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит сегодня встречу с представителями украинских СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

На встречу с главой белорусского государства приехали представители информационных агентств "Укринформ" и "Интерфакс-Украина", телеканалов "Украина", "112 Украина" и "1+1", газеты "Правительственный курьер".

"Мы впервые, к сожалению, встречаемся в формате прямого разговора с представителями таких крупных средств массовой информации Украины. Это хорошая практика, и я бы предложил такое общение сделать традицией. Во-первых, я узнаю очень много от вас о том, что происходит сейчас в Украине. С другой стороны, у меня есть возможность без всяких кривотолков, измышлений донести свою позицию по фундаментальным вопросам наших отношений, - сказал Президент. - Здесь вы представляете не только средства массовой информации, но и весь народ Украины. И для нас эта встреча - возможность честного и откровенного диалога".

Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусы и украинцы настолько тесно связаны общими корнями - историческими, духовными, семейными, что не имеют права потерять это единство. "Мы просто обязаны сохранить это славянское кровное родство ради будущих поколений. Передать его детям во имя сохранения мира и стабильности на наших землях, - убежден глава государства. - Мы всегда чувствовали поддержку друг друга, невзирая на те потрясения, которыми нас испытывало и испытывает время. Но мы знаем, что нам по силам вместе преодолеть все трудности и найти решения на благо наших стран и народов".

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Президент отметил, что Украина - важнейший сосед Беларуси, один из главных торгово-экономических партнеров, и именно поэтому отношения с ней всегда были в приоритете. Беларусь и Украина сотрудничают по широкому спектру вопросов: международная безопасность, экономика и торговля, культура, наука, спорт, гуманитарные проекты. И каждое из этих направлений имеет весьма существенное значение, подчеркнул Александр Лукашенко.

Лукашенко: у Беларуси нет потенциальных врагов, но мы готовы отразить угрозу с любых направлений

"Мы очень аккуратно выстраиваем свою военную политику и готовы отразить угрозу с любых направлений. Поэтому у нас и армия не такая, как в Украине или России: у нас нет огромных частей, которые могут быть выстроены фронтами, - у нас исключительно мобильные части, - рассказал Александр Лукашенко. - У нас пока нет потенциальных врагов". Читать далее

Лукашенко: новое поколение не может позволить сдать Беларусь
Президент обратил внимание на миролюбивый и независимый характер белорусского народа. Особенно это касается нынешнего молодого поколения белорусов, которые родились уже в период суверенной Беларуси и не знают, что такое Советский Союз.

Лукашенко: Форум регионов Беларуси и Украины значим не только для обеих стран, но и меня лично

Александр Лукашенко отметил, что нынешнее мероприятие проводится в преддверии II Форума регионов Беларуси и Украины, который пройдет в Житомире в начале октября. "Этот проект очень значим не только для наших стран, но и, открою секрет, для меня лично", - признался Президент. Читать далее

Лукашенко о предстоящей встрече с Зеленским: мы с ним общий язык найдемЛукашенко о предстоящей встрече с Зеленским: мы с ним общий язык найдем
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает, что во время предстоящей встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским на Форуме регионов двух стран в Житомире главам государств удастся ближе познакомиться с позицией друг друга.

Лукашенко подчеркивает принципиальную важность выполнения договоренностей между Беларусью и Украиной

"Подчеркиваю обязательность исполнения каждой договоренности. Будет это - поверьте, у нас отношения будут развиваться", - сказал Александр Лукашенко. Читать далее

Лукашенко: Украина должна быть единой и неделимой

"Не надо драматизировать ситуацию, что где-то живут венгры в Украине, поляки и прочие. Этот украинские венгры, это украинские поляки. Я так это понимаю. Пусть на меня ни венгры, ни поляки не обидятся. И для меня свято: Украина должна быть единой и неделимой, - подчеркнул глава государства. - На этой платформе в горячие ооновские дни или без них мы будем строить отношения с нашими соседями, и прежде всего с нашей Украиной". Читать далее

Лукашенко: власть в Украине должна делать все ради мира и целостности страныЛукашенко: власть в Украине должна делать все ради мира и целостности страны
"Надо делать любые шаги для того, чтобы война была прекращена и эта территория начинала возвращаться к Украине", - сказал Александр Лукашенко.

Беларусь готова принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса - Лукашенко
"Я не раз говорил, что Беларусь крайне заинтересована в прочном мире и стабильности у наших украинских друзей. Эта позиция базируется не только на платформе добрососедства. Нынешний конфликт на востоке Украины - это боль в сердцах и белорусов. Наша боль", - заявил Александр Лукашенко.

Лукашенко о встрече Трампа и Зеленского: они понравились друг другу
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что прошедшая накануне встреча в Нью-Йорке президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского прошла хорошо.

Для восстановления судоходства по Днепру нужны более активные действия украинской стороны - ЛукашенкоДля восстановления судоходства по Днепру нужны более активные действия украинской стороны - Лукашенко
"Что касается Беларуси, мы сделали все (для реализации проекта. - Прим. БЕЛТА). Вопрос стоял только в одном (он и сейчас у вас в одном) - это углубление дна, надо углубить дно Припяти и Днепра. Мы на себя взяли обязательства - мы углубили дно Припяти", - сказал Президент.

Лукашенко: Беларусь "закрывала" границу с Украиной от оружия, а не от людей
"Никогда у ваших порядочных людей не будет проблем с пересечением белорусской границы", - заверил Александр Лукашенко. Глава государства пояснил, что граница "закрывается" от преступников и поставок оружия с украинской территории. По его словам, были случаи, когда в Беларуси совершались преступления с использованием такого оружия.

Лукашенко подчеркивает отсутствие военной угрозы для Украины со стороны Беларуси
Глава государства еще раз обратил внимание на дружественный характер двусторонних отношений.

Беларусь и Украина при взаимном желании могут выйти на равновесную торговлю - Лукашенко
Глава государства обратил внимание, что отрицательное для Украины сальдо формируется во многом за счет поставок нефтепродуктов. "Мы добавленную стоимость небольшую имеем от этого, потому что из дорогой нефти производим нефтепродукты. Мы фактически за нефть огромные деньги платим. Поэтому особо ничего не выигрываем", - пояснил Александр Лукашенко.

Лукашенко: Беларусь не собирается дружить с Западом против России

Глава государства подчеркнул, что всегда на встречах с представителями США заявляет, что разговора не получится, если он будет идти в плоскости белорусского выбора между Востоком и Западом. Читать далее

Лукашенко: слишком много досужих и неправильных разговоров об интеграции Беларуси и России

"Мы суверенны и независимы. Это наше вправо, как выстраивать эту политику, - подчеркнул белорусский лидер. - Мы как есть суверенны, так и будем суверенны. Мы будем только укреплять суверенитет и независимость, чего бы нам это ни стоило". Читать далее

Беларусь прорабатывает варианты поставки нефти с рынков, альтернативных российскомуБеларусь прорабатывает варианты поставки нефти с рынков, альтернативных российскому
Александр Лукашенко отметил, что и Украина заинтересована в поставках нефтепродуктов - дизельного топлива и бензина, Беларусь в этом плане делает качественный продукт, как раз заканчивается модернизация соответствующей установки для глубокой переработки нефти на белорусских НПЗ.

Лукашенко: у Путина нет цели любой ценой сохранить себя во властиЛукашенко: у Путина нет цели любой ценой сохранить себя во власти
Глава государства призвал отбросить рассуждения, будто Владимир Путин за счет якобы присоединения Беларуси к РФ хотел бы продлить свои полномочия. По мнению Александра Лукашенко, это не соответствует действительности.

Лукашенко на вопрос, вернет ли Россия Украине Крым: "Мне кажется, нет"Лукашенко на вопрос, вернет ли Россия Украине Крым: "Мне кажется, нет"
На прямой вопрос украинской журналистки глава государства ответил: "Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда".

Лукашенко: свои телефонные переговоры не записываюЛукашенко: свои телефонные переговоры не записываю
Один из вопросов касался того, что Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

"Между людьми химия должна быть" - Лукашенко рассказал об отношениях с Путиным, Порошенко и Токаевым
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями украинских СМИ рассказал, какие отношения связывают его с коллегами из России, Казахстана и Украины.

Лукашенко готов на взаимной основе решить вопрос с освобождением Шаройко и Политики
По словам белорусского лидера, на этот счет даже были договоренности с прежним президентом Украины Петром Порошенко, однако украинская сторона не исполнила договоренности.

Теги
Лукашенко СМИ
Новости рубрики Президент
Лукашенко: не хотим сделать яблоком раздора русский язык
"Между людьми химия должна быть" - Лукашенко рассказал об отношениях с Путиным, Порошенко и Токаевым
Александр Лукашенко Лукашенко: свои телефонные переговоры не записываю
Беларусь и Украина при взаимном желании могут выйти на равновесную торговлю - Лукашенко
Лукашенко готов на взаимной основе решить вопрос с освобождением Шаройко и Политики
Лукашенко подчеркивает отсутствие военной угрозы для Украины со стороны Беларуси
Главное
Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями украинских СМИ (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Беларусь прорабатывает варианты поставки нефти с рынков, альтернативных российскому
От социальной сферы до развития производственной базы - Кочанова посетила с рабочей поездкой Бобруйск
Беларусь поддерживает международные усилия по запрету ядерных испытаний - Макей
Топ-новости
Лукашенко: у Беларуси нет потенциальных врагов, но мы готовы отразить угрозу с любых направлений
Лукашенко о предстоящей встрече с Зеленским: мы с ним общий язык найдем
КГК Беларуси планирует развивать международное сотрудничество в области финансового контроля
Семинар об изменениях в экологической и санитарно-гигиенической экспертизе пройдет в Минске
Скончался бывший президент Франции Жак Ширак
Урожай с экспериментальных полей и подворья Президента Беларуси передали в подшефные организации
"Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": мобильное приложение "О!плати" − приятные инновации
В Брестской области повторно зацвели каштаны
Макей обсудил с латвийским коллегой наполнение планируемых визитов на высоком и высшем уровнях
Сотрудничество ФПБ и Генпрокуратуры по защите прав работников переходит в более активную фазу
Евгений Тихонцов выиграл золотую медаль на ЧМ по тяжелой атлетике в Паттайе в весовой категории 102 кг
МАРТ рекомендует Минтруда обеспечить равный доступ банков к выплате пенсий
Главой МВФ стала Кристалина Георгиева
Самое большое в Беларуси куриное яйцо снесено на одной из птицефабрик Могилевской области
Обвиняемые под стражей могут получить возможность удаленно участвовать в апелляционном суде
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.