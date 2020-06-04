Дмитрий Крутой назначен замглавы Администрации Президента Беларуси

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дмитрий Крутой, который до настоящего времени работал в должности первого вице-премьера, будет работать в должности заместителя главы Администрации Президента. Соответствующее кадровое решение принял сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

В свою очередь Валерий Бельский, который до настоящего времени работал в этой должности, переходит на пост помощника Президента Беларуси. Он будет заниматься не только вопросами экономики, но и контролем за банковской сферой.

Александр Лукашенко охарактеризовал Дмитрия Крутого как молодого и перспективного человека. "И я хочу, чтобы из него получился хороший управленец и профессионал. И ему надо, как в народе говорят, потереться не только в Министерстве экономики. Вице-премьер по экономике - и все… Пройдет время (оно летит быстро), оглянется, а не хватает этого, того… Его надо провести по этой линии. Пусть он посмотрит работу в Администрации Президента. Знаний у него достаточно. Он еще молод. Потом потопчется (я это организую ему) и в коровниках, и на предприятиях, посмотрит на работу правительства со стороны. Потому что его функции будут прежде всего фильтром в экономике. На уровень Президента не должно выйти ни одного непрофессионального, непроработанного решения", - сказал глава государства.

"Это ляжет на него и на Бельского в Администрации Президента. Два таких немножко разных по стилю и направлению человека. Один - более рыночный, так сказать. Другой - более крепкий, приземленный человек. Это совсем другая ситуация в Администрации Президента", - отметил белорусский лидер.

Что касается функций Валерия Бельского, Александр Лукашенко сказал: "Да, многому придется учиться. Этот тот пробел, который я вижу в работе Президента. У меня никогда не было помощника, который бы занимался этими вопросами. А ведь функции и полномочия Президента заключаются в координации и контроле за деятельностью ветвей власти. И Президент должен иметь ключевые фигуры на этих направлениях".

Президент выразил надежду, что Валерий Бельский справится с задачами, будучи опытным, грамотным и образованным человеком. "Доктор экономических наук, который очень приземлен, чего у нас в правительстве не хватало. Это будущее нашей страны. Я очень на это надеюсь", - заявил белорусский лидер.-0-