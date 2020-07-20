Дмитрий Реуцкий назначен зампредседателя КГБ

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил сегодня Дмитрия Реуцкого заместителем председателя Комитета государственной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

До настоящего момента Дмитрий Реуцкий занимал должность начальника управления КГБ по Минску и Минской области. Его место займет начальник оперативно-поискового управления КГБ Владимир Козырь.

Александр Лукашенко отметил, что это серьезные назначения и поинтересовался, насколько тщательно были изучены и подобраны кандидатуры. Главу государства заверили, что оба - достойные офицеры, которые прошли различные профессиональные этапы, хорошо себя зарекомендовали, специально готовились и находились в резерве для выдвижения на вышестоящие должности.-0-