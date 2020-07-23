До конца года взыскивать деньги в бесспорном порядке с должников смогут только судебные исполнители

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 июля подписал указ №291 "Об исполнении денежных обязательств". Об

этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Согласно документу, до конца года взыскание в бесспорном порядке денежных средств с банковских счетов плательщиков на основании исполнительных надписей может осуществляться только органами принудительного исполнения в рамках исполнительных производств.

Указ позволит исключить автоматическое исполнение оформленного на основании исполнительной надписи платежного требования взыскателя и даст возможность должнику в случае нарушения его прав своевременно обратиться в суд с заявлением о признании исполнительной надписи не подлежащей исполнению.-0-