Два лазера по цене трактора - Лукашенко ознакомился с выставкой НАН

11 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время посещения Национальной академии наук ознакомился с выставкой научных достижений, передает корреспондент БЕЛТА.

В числе представленных разработок были твердотельные лазеры с диодной накачкой. Как пояснили специалисты, примерная цена таких двух лазеров - стоимость одного трактора.

Глава государства на виртуальной экспозиции ознакомился как с успешно используемыми разработками белорусских ученых, так и новинками, которые скоро придут на производство. Выставка включает семь разделов: аграрный сектор, отделения биологических, гуманитарных наук и искусств, медицинских наук, физики, математики и информатики, физико-технических наук, химии и наук о Земле.

Всего представлена информация о более чем 600 экспонатах организаций НАН Беларуси на русском и английском языках. Выставка снабжена модулем онлайн-перевода на более чем 100 языков.

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