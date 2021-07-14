Эйсмонт опровергла домыслы и рассказала об истинном содержании прошедшей встречи Лукашенко и Путина

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт рассказала об истинном содержании прошедшей встречи Лукашенко и Путина. Обсуждались самые различные вопросы, начиная от сотрудничества в экономике и финансовой сфере до транспорта и логистики, борьбы с пандемией и некоторых международных тем. В том числе правительствам двух стран поручено разработать и принять совместный план противодействия западным санкциям. Об этом она заявила в комментарии МГТРК "Мир", сообщает БЕЛТА.

О "писаниях" в СМИ

"Для начала хочу отреагировать на разного рода "писания", которые традиционно появляются в СМИ. В частности, о том, что вчерашняя встреча президентов Беларуси и России якобы была экстренной и внеплановой, - сказала пресс-секретарь. - На этот счет замечу, что главы государств наметили эту встречу еще в телефонном разговоре 1 июля. И одним из поводов для ее проведения и формирования повестки стало письмо Президента Беларуси в адрес Президента России, касающееся экономики и финансов, а также противодействие санкционной политике коллективного Запада в отношении Беларуси и России".

"Президентам нужно было обсудить план совместных действий в данной ситуации, и во время телефонного разговора Президент Путин предложил встретиться в Санкт-Петербурге", - добавила Наталья Эйсмонт.

По ее словам, во время встречи был затронут весь спектр вопросов, и их можно разделить на несколько тематических блоков.

Экономика и финансы, противодействие санкциям

"Правительствам поручено разработать и принять тот самый совместный план противодействия санкциям", - заявила пресс-секретарь.

Обсуждалось также снятие остающихся барьеров на поставки белорусской продукции, в том числе в сфере госзакупок.

"Белорусские банки будут поддержаны необходимыми объемами предоставляемых ресурсов для осуществления торговых операций", - рассказала Наталья Эйсмонт.

Также в данном блоке - вопрос бесперебойных поставок углеводородного сырья в Беларусь. "Цена на природный газ в 2022 году не выше цены 2021-го. Окончательно она будет определена до конца нынешнего года", - сказала пресс-секретарь.

Она отметила, что обсуждались и иные вопросы экономического взаимодействия.

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото пресс-службы Президента России - БЕЛТА

Интеграционная тематика, союзные программы

Наталья Эйсмонт рассказала, что завершена работа над союзными программами по гармонизации налогового законодательства и взаимодействию в таможенной сфере. "Найдено решение по налоговому маневру в России в области переработки нефти в части компенсации потерь Беларуси от того самого налогового маневра", - заявила она.

Безопасность и оборона, противодействие терроризму, кибербезопасность

Пресс-секретарь рассказала, что по этому блоку вопросов у обеих стран подходы абсолютно едины. "Взаимная поддержка и договоренность действовать совместно", - отметила Наталья Эйсмонт, подводя итоги переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Текущие вопросы, включая осенний ВГС

"Из блока текущих вопросов можно выделить предстоящее осенью заседание Высшего Госсовета Союзного государства. Финальные решения по ряду обсуждавшихся вчера вопросов, вполне возможно, будут закреплены именно там. Повестку предстоящего заседания в первом приближении главы государств уже проговорили", - сказала Наталья Эйсмонт.

Транспорт и логистика

Пресс-секретарь заявила, что эта тематика входить в число актуальных вопросов. "От возобновления транспортного сообщения между странами до увеличения количества рейсов и расширения географии полетов "Белавиа" в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и другие города России".

Пандемия

"Вопрос противодействия COVID-19, ход вакцинации и эпидемиологическую обстановку в целом президенты также затронули в разговоре", - рассказала Наталья Эйсмонт.

Международная повестка

"Международная повестка - западная политика в отношении Беларуси и России, в частности Европейского союза и США, - заявила пресс-секретарь. - Украина. Здесь отдельно обсудили ситуацию с увеличением военного присутствия блока НАТО на территории страны. В частности, проведения масштабных учений и планы Альянса по строительству военных баз".

Кроме того, президенты обсудили тему противодействия государств - членов ОДКБ угрозам в Средней Азии в связи с выводом войск США из Афганистана.

"Вообще вчерашний разговор длился более 5 часов. Спектр обсуждавшихся тем был самый широкий. Президенты обсудили все вопросы, представляющие взаимный интерес", - резюмировала Наталья Эйсмонт.-0-