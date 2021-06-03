"Если кто-то хочет - даже у порога дома" - Лукашенко поручил строить больше электрозарядных станций

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, принимая заместителя премьер-министра Юрия Назарова, помощника главы государства Александра Косинца и министра энергетики Виктора Каранкевича с докладом о состоянии и развитии энергетического комплекса страны, поручил строить больше электрозарядных станций, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент напомнил, что в Беларуси давно занимаются развитием электротранспорта и инфраструктуры к нему. По его мнению, в этом большая перспектива.

"Сегодня весь мир поставил жесточайшие задачи по переходу на электромобили. Людям надоело дышать грязью, люди хотят чистоты на нашей планете. В противном случае в грязи этой и утонем, - категорично высказался Александр Лукашенко. - Поэтому электромобили - перспектива. От вас что требуется: электрозарядные станции".

Глава государства отметил: некоторые граждане хотят иметь зарядные станции возле своего дома. "Господь с ними: ваши деньги - наша станция. Но должно быть разумно, мы не должны на этом получать колоссальную прибыль. Мы потом получим эту прибыль за счет продажи электрической энергии. Поэтому не в убыток, но станции надо строить, начиная от порога (те, кто хочет) до общественного пользования, что мы и начали делать", - поручил Президент.

Сейчас в стране насчитывается 450 электрозарядных станций. К концу года их число увеличится минимум до 600. "Это уже что-то, но останавливаться ни в коем случае нельзя, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Я уверен, если мы предложим вариант станций в малых поселках, агрогородках, может быть, как я уже сказал, кто-то захочет возле дома поставить станцию, мы должны предложить эти услуги".-0-