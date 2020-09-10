"Есть попытка захватить власть" - Лукашенко ждет от прокуратуры более острой реакции на некоторые действия

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня при представлении Андрея Шведа в должности генерального прокурора Беларуси высказался насчет общественно-политической ситуации в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

"Цель координационного совета одна - оседлать все протестное и оппозиционное движение и стать над всеми. То есть идет дележка власти. Есть попытка захватить власть, но пути разные. На сегодняшний день такова ситуация", - констатировал глава государства.

Он отметил, что, несмотря на внешнее влияние, и внутри страны есть достаточно организаторов и проводников соответствующей политики. "Как бы ни управляли нами из-за границы, внутри нашей страны достаточно активных организаторов и проводников политики этих Telegram-каналов. Они - десятники, сотники, тысячники - цитирую: организовывают эти протесты, организовывают заранее. Многие, как ячейки на предприятиях по 3-5 человек, а где-то - по 10 на крупных предприятиях, были созданы до президентских выборов. После парламентских выборов они к этому готовились, - отметил Александр Лукашенко. - Мы жили в спокойной стране и думали, что так будет и дальше. Ан нет! И сегодня они повылазили".

Президент подчеркнул: работники прокуратуры должны стоять на страже закона, гарантируя безопасное развитие государства. "И всякие там координационные советы, другие организации… И Конституционный суд, и генеральный прокурор в свое время (думаю, и ваша точка зрения такова) дали оценку этим координационным советам, - сказал он. - Вы должны предпринимать более мощные, острые меры прокурорского реагирования на подобные действия".

По словам Александра Лукашенко, в работе органов прокуратуры должны быть предупредительно-профилактические мероприятия. "И они должны зависеть от остроты ситуации. Ситуация острее - ваши действия также должны быть острыми", - отметил Президент.-0-