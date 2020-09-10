Лукашенко представил Шведа в должности генерального прокурора

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко представил Андрея Шведа в должности генерального прокурора, передает корреспондент БЕЛТА.

Принимая накануне соответствующее кадровое решение, глава государства заявил о своем намерении посетить Генеральную прокуратуру, чтобы лично представить нового руководителя и встретиться с сотрудниками центрального аппарата.

Характеризуя Андрея Шведа, Президент подчеркнул его большой профессиональный опыт, в частности работу в прокуратуре, где он прошел путь от помощника прокурора до заместителя генерального прокурора. Кроме того, он работал в государственных органах управления, в том числе в Государственном секретариате Совета безопасности, где возглавлял юридическое управление. Участвовал также в создании Следственного комитета. "Под его руководством 7 лет назад создан и успешно функционирует Государственный комитет судебных экспертиз, - отметил Александр Лукашенко. - Это особая страница в его жизни. Ему было поручено создать самое современное, фактически новое подразделение, очень важное для нашей страны. Его жизненный путь, опыт, который он получил в процессе своей работы, - это пример подготовки тех кадров, которые должны управлять страной".

/Будет дополнено/.-0-