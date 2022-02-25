"Это была очень сильная спецоперация". Лукашенко о реакции в Беларуси на пандемию

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь достойно прошла путь в период борьбы с пандемией COVID-19. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с коллективом Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это была очень сильная спецоперация в стране в области здравоохранения, спасения людей. Прошли мы этот путь достойно. Это я вам клянусь. Вы же видите, сейчас наш опыт берут все на вооружение", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что если бы одна система здравоохранения сражалась с пандемией и многочисленными штаммами коронавируса, то в одиночку мало что удалось бы сделать. "Вот в чем ценность того, что есть единство (оно и было) и власти, и общества, и здравоохранения. Вся страна была мобилизована, - заявил Президент. - Когда я увидел еще до дельта-штамма, что нам лекарства нужны и прочее, губернаторы были все подключены и правительство. Это была мобилизация всей страны".

Глава государства также отметил заслуги врачей, многие из которых в этот напряженный период занимались лечением инфекции не по своему основному медицинскому профилю: "Я всегда вас хвалил не за то, что вы лечите, особенно коронавирус, а за то, что вы, столкнувшись с новой болезнью, моментально освоили способы лечения. У нас же нет огромного количества вирусологов. Они ездили по больницам и консультировали, учили вас - врачей".

Отвечая на один из вопросов, Александр Лукашенко также высказался о дальнейших планах по модернизации медучреждений. Работа в этом направлении будет продолжена, но и здесь глава государства требует подходить к вопросу с умом - считать деньги. "Министру я постоянно говорю: начал строить - посмотри, чтобы там ничего не было лишнего", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что дело не в стенах, а в кадрах, оснащении медицинским оборудованием. "Это главное. Здесь мы взяли соответствующий крен, - отметил Александр Лукашенко. - Ну и, конечно, удержаться на нынешнем уровне заработной платы. Потому что ковид зарплату сильно среднюю поднял в здравоохранении (речь о надбавках врачам и медперсоналу.- Прим. БЕЛТА). Вот наша задача - удержаться".

"Нам, чтобы люди работали, надо стремиться держать высокий уровень заработной платы. Но не уравниловку. Ни в коем случае. Мне нравится у вас дифференциация зарплаты (в МНПЦ. - Прим. БЕЛТА). Будем делать все, чтобы это было лучше и больше", - заявил Александр Лукашенко.-0-