"Это хороший сигнал" - Лукашенко отмечает позитивную динамику в торговле с Кыргызстаном, несмотря на пандемию

17 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает позитивную динамику в торговле с Кыргызстаном, несмотря на пандемию. Об этом он заявил сегодня на встрече с премьер-министром Кыргызстана Кубатбеком Бороновым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Несмотря на все коронавирусы, хоть у нас в прошлом году было определенное падение в товарообороте, то в этом году за пять месяцев мы в товарообороте удивительно приросли. Я, когда взял статистику, просто удивился. Все страны в товарообороте рухнули, вы это знаете, а нам удалось все-таки добавить за эти пять месяцев. Это хороший сигнал. Значит, мы нужны друг другу. Я хочу вас заверить в том, что в этом направлении мы готовы действовать", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко позитивно оценил тот факт, что Кубатбек Боронов приехал в Беларусь, познакомился с новым белорусским премьер-министром и правительством. "Я вас очень попрошу, будьте в контакте. Любой ваш звонок, если нужна какая-то помощь, поддержка, если мы вместе что-то можем сделать на третьих рынках, в нашем Евразийском союзе, мы всегда будем вместе", - заверил белорусский лидер.

Он констатировал схожесть структур экономики двух стран. "У нас нет излишних углеводородов, нет природного газа, который можно качать, - отметил Президент. - Народы очень трудолюбивые. Поэтому и бог велел нам вместе жить, сотрудничать в этом союзе, на двусторонней основе".

Президент также заметил, что между Беларусью и Кыргызстаном нет никаких проблем в военно-политической повестке дня. "Да и в экономике у нас нет больших проблем. Когда то мы с нуля начинали. А сейчас уже переживаем за то, что у нас есть товарооборот под $100 млн, но он небольшой. Конечно, надо двигаться вперед, и мы в этом направлении можем и должны работать. Вы видите больше, что вам надо. Подсказывайте, будем вместе действовать в интересах двух государств и народов", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-