"Это не при нашей жизни". Лукашенко об изменении административно-территориального деления в Беларуси

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в настоящее время не видит необходимости в изменении административно-территориального деления страны. Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы приглашенных на Послание белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Валентин Семеняко обратился к главе государства с вопросом о том, что в проекте обновленной Конституции предлагается закрепить норму, по которой административно-территориальное деление определяется законом. "У некоторых людей это вызывает опасение, не приведет ли это к укрупнению административно-территориальных единиц и, как следствие, ликвидации небольших районов. Насколько обоснованно заниматься этим вопросом в настоящее время или же это вопрос более отдаленной перспективы?" - обратился к Президенту депутат.

Как отметил Александр Лукашенко, это указание на будущее. "В будущем, если кому-то захочется увеличить количество областей, что-то объединить или разъединить, это будет устанавливаться законом. Никто - ни Президент, ни губернатор - не примет единоличное решение. Надо будет пройти процедуру через парламент и глава государства должен будет решение подписать", - подчеркнул он.

По словам Президента, сегодня нет необходимости заниматься этим вопросом. "Несколько раз в свое время Тозик (вице-премьер министр Анатолий Тозик) вносил предложения разделить Брестскую область на Барановичскую и Брестскую. Я тогда сказал категорически нет. Или давайте, к примеру, объединим Горецкий и Дрибинский районы. Этих людей бросали то в Горки, то еще куда. Собирали, разъединяли. А что мы от этого получим? Да, Дрибинский район небольшой. Дело не в увеличении - люди привыкли, что у них есть районный центр и туда можно приехать, получить справку, сходить в магазин. А перенесение столицы района - это новый уклад жизни. Я категорически отказался. Это не при нашей жизни. Но если кто-то решит - мы в Конституции прописали, как это надо делать", - подытожил Александр Лукашенко.-0-