"Это пример для других" - Лукашенко о работе "Атланта" в период пандемии

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко положительно оценил результаты работы ЗАО "Атлант" в период пандемии. Об этом он заявил сегодня, посещая предприятие, передает корреспондент БЕЛТА.

"Яркий тому пример - "Атлант", что в любой кризисной ситуации есть и положительные моменты и ими надо воспользоваться", - сказал глава государства.

Как доложили Президенту, в 2020 году предприятие оказалось в непростой ситуации, связанной с введением ограничений на внешних рынках из-за пандемии. Тем не менее службы закупки и логистики смогли в этих непростых условиях обеспечить производство материалами и комплектующими, не допущено простоев. Кроме того, сделана ставка на продажи через интернет. "Так как мы не остановились в это время, то в этих условиях мы оказались единственным производителем, который производил холодильники и стиральные машины на нашем рынке. Поэтому мы смогли удовлетворить возросший спрос, установили именно в марте 2020 года рекорд по продажам. Мы продали 90 тыс. холодильников. За все 60 лет истории "Атланта" в марте 90 тыс. не продавали", - сказал директор предприятия Дмитрий Соколовский.

После марта "Атлант" также активно реализует технику. Все принятые меры позволили по итогам шести месяцев 2020 года выйти на рентабельность продаж 2,4%, предприятие чувствует себя уверенно и рассчитывает закончить год с положительными показателями.

"За это - молодцы! Сделали то, что должны были сделать все. И это пример для других. Я же говорил, что когда откроются, посмотрят, а уже ничего нет. А мы в это время можем предложить свой товар. Вот яркий пример: мы в этот момент предложили свой товар, люди купили. Если руководители развернулись вовремя", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко обратил особое внимание на необходимость освоения новых видов продукции с акцентом на импортозамещение. "Для нас очень важным, одним из основных направлений на пятилетку будет импортозамещение, - подчеркнул глава государства. - С нашей стороны мы можем гарантировать (подумаем, как это сделать) защиту потребительского рынка внутри".

Президент напомнил, что в свое время было принято правильное решение об организации производства отечественных компрессоров. "Точно так надо по импортозамещению двигаться всем предприятиям. Но Атланту, МАЗу, БЕЛАЗу, МТЗ - это флагманы - они обязательно по два новых типа продукции должны производить", - поставил задачу глава государства. В связи с этим Президента проинформировали о наработках "Атланта" по организации производства посудомоечных машин.

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Лукашенко поручил скореллировать зарплаты у частников со средней на 10 ведущих предприятиях "Надо взять примерно 10 ведущих предприятий страны. Допустим, "Атлант", МАЗ, БЕЛАЗ, которые имеют самый высокий уровень зарплат. Наверху - самая высокая, десятое - пониже. Взять среднюю зарплату этих 10 и довести к исполнению всех частников", - сказал глава государства.