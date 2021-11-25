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25 ноября 2021, 14:38

"Европейцы пусть заплатят". Лукашенко прокомментировал ситуацию с отменой эвакуационного рейса из Ирака

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
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25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня прокомментировал ситуацию с отменой эвакуационного рейса из Ирака. Соответствующие заявления прозвучали на мероприятии во Дворце Независимости, где обсуждались изменения в Конституцию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хотят уехать - пожалуйста. Мы их (беженцев. - Прим. БЕЛТА) собираем в аэропорту. Чего-то самолет сегодня не прислали?" - заметил глава государства.

Было отмечено, что вопрос связан с оплатой расходов на осуществление рейса. "Так пусть европейцы заплатят. Тоже мерзавцы: "Выделили мы деньги: и миллионы, и тысячи…". Ни одной копейки сюда не поступило денег. Красный Крест там и прочие. Пока кормим и поим мы этих людей, не за их (беженцев. - Прим. БЕЛТА) счет. Это им очень важно", - сказал Александр Лукашенко.

"Что там этот рейс стоит?! И некому оплатить. Пусть Евросоюз оплатит", - добавил белорусский лидер.

Как сообщалось БЕЛТА со ссылкой на государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича, около 200 беженцев ожидают в Национальном аэропорту вылета в Ирак. "К сожалению, сегодня со стороны Евросоюза никаких мер не предпринимается. По нашей информации, сегодня должен был быть эвакуационный рейс из Ирака для возвращения этих беженцев, которые пожелали вернуться домой. Не все из них желают вернуться в Ирак, потому что опять буквально несколько дней назад поступила информация, что развязали военные действия на территории Курдистана. Идет война в прямом смысле слова. Конечно, женщины с детьми в государство, в котором воюют, возвращаться не хотят. Но некоторые желают вернуться. Однако рейс по каким-то причинам сегодня не состоялся, не прибыл в Беларусь. Порядка 200 мигрантов находятся в аэропорту в ожидании этого рейса", - сказал Александр Вольфович.

По его словам, ЕС пока бездействует в данной ситуации.

Ситуацию прокомментировал и пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз. По его словам, беженцам, желающим вернуться домой, преград нет. Наоборот, оказывается содействие, в том числе в оформлении документов. "Видел в новостях, что рейс отменен из-за проблем с платежами от наших европейских партнеров. Пока никаких платежей мы от них не получили ни по одному из согласованных направлений. Пока только декларации о намерениях", - рассказал Анатолий Глаз.

С первых дней активно ведется взаимодействие с профильными организациями системы ООН. Но пока, по словам Анатолия Глаза, приезжают на границу чаще всего секретариаты, которые не могут принимать управленческие решения и ограничены в возможностях. "Хотя нам хотелось бы большего участия и вовлеченности", - подчеркнул Анатолий Глаз.-0-

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