ФОТОФАКТ: Матвиенко приехала во Дворец Независимости на встречу с Лукашенко

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко прибыла во Дворец Независимости, где с ней встретится Президент Беларуси Александр Лукашенко. На входе спикера Совета Федерации приветствовала председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. Делегация Совета Федерации во главе с Валентиной Матвиенко 5-6 марта посещает Беларусь с официальным визитом. В программе визита - встречи с руководством белорусского парламента, заседание оргкомитета по подготовке и проведению VII Форума регионов Беларуси и России, который состоится осенью в Минске и Минской области. Кроме того, запланированы мероприятия, связанные с сохранением исторической памяти о Великой Отечественной войне. Это церемония передачи земли в капсуле с мест захоронения советских солдат под Ржевом храму-памятнику в честь Всех Святых во время международной акции памяти "Во славу общей Победы!", возложение венка к стеле "Минск - город-герой". Ожидается, что 6 марта Валентина Матвиенко и Наталья Кочанова посетят мемориальный комплекс "Брестская крепость - герой", где состоится встреча с ветеранами Великой Отечественной войны.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!