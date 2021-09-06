Геологоразведка, нефтедобыча и развитие сети зарядных станций. Лукашенко встретится с руководителем "Белоруснефти"

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет сегодня рабочую встречу с гендиректором ПО "Белоруснефть" Александром Ляховым. Об этом информирует Telegram-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.
"Геологоразведка, нефтедобыча и развитие сети зарядных станций для электромобилей. Первый сегодня встретится с главой "Белоруснефти", - отмечают авторы ресурса.
"Белоруснефть" - государственная вертикально-интегрированная нефтяная компания. Занимает лидирующее положение в топливно-энергетическом комплексе Республики Беларусь.
Основные виды деятельности компании: геологоразведка, добыча нефти и газа, переработка и энергетика, нефтяной сервис, наука и инжиниринг, реализация нефтепродуктов через фирменную сеть нефтебаз и АЗС.
Добываемую нефть компания перерабатывает на нефтеперерабатывающих заводах республики (ОАО "Мозырский НПЗ" и ОАО "Нафтан") и отправляет на экспорт, попутный нефтяной газ - перерабатывает на собственном, единственном в Беларуси газоперерабатывающем заводе.
Нефтепродукты "Белоруснефть" реализует на территории Беларуси и за ее пределами.
В состав объединения "Белоруснефть" входят более 40 нефтедобывающих, нефтесервисных, инжиниринговых, проектных, газоперерабатывающих и сбытовых подразделений и предприятий в Беларуси, России, Украине, Венесуэле, Эквадоре, Польше.
В совместных предприятиях за рубежом "Белоруснефть" ведет проекты по добыче нефти, сейсморазведке, нефтяному сервису, инжинирингу.-0-