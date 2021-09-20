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20 сентября 2021, 19:57

Гигин, Мусиенко и Шпаковский награждены медалями, Благодарность Президента объявлена Авдонину, Боровику и Дзерману

Фото из архива
Фото из архива

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ и распоряжение, в соответствии с которыми ряд руководителей и сотрудников различных учреждений награждены медалью "За трудовые заслуги" и удостоены Благодарности Президента за значительный вклад в реализацию государственной политики, направленной на защиту суверенитета, обеспечение стабильности и безопасности Республики Беларусь, консолидацию белорусского общества. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Медали "За трудовые заслуги" удостоены декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим Гигин, руководитель Аналитического центра EcooM, член правления общественного объединения "Союз писателей Беларуси" Сергей Мусиенко, директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" Александр Шпаковский.

Благодарность Президента Республики Беларусь объявлена старшему научному сотруднику отдела внутриполитического анализа управления внутренней политики Белорусского института стратегических исследований Алексею Авдонину, политологу, директору общества с ограниченной ответственностью "Городской центр переводов" Вадиму Боровику, научному сотруднику государственного научного учреждения "Институт философии Национальной академии наук Беларуси" Алексею Дзерману.-0-

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