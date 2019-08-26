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26 августа 2019, 11:48

"Главное - не баллы, а знания" - Лукашенко не исключает совершенствования системы поступления в вузы

Фото из архива
Фото из архива

26 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает совершенствования системы поступления в высшие учебные заведения. Об этом он заявил сегодня, принимая с докладом министра образования Игоря Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я, конечно же, читаю, вижу и слышу, меня информируют, что у нас не все в порядке с поступлением в вузы. До сих пор критика централизованного тестирования. Критикуют новую какую-то методику (вы изобрели) по подсчету этих баллов. Хотя главное - не баллы, а знания. Все должны понимать, и родители в том числе, если у ребенка есть знания, то по каким баллам и шкалам не считай, они все равно поступят в вуз. Если знаний нет, никакие баллы не помогут", - отметил глава государства.

"Скажу откровенно, что я в последнее время, послушав многих родителей (да и у меня хватает учеников в моей большой семье, я этим интересуюсь), уже начинаю задумываться, получая большой объем информации, что нам, возможно, придется где-то совершенствовать, мягко говоря, систему поступления в вузы. Больше всего меня волнует то, что абитуриент, мечтающий завтра стать студентом, не сдает экзамены лицом к лицу с экзаменатором, с преподавателем вузов или других учебных заведений", - заявил Александр Лукашенко.

В этой связи Президент вспомнил время, когда сам учился в вузе, и отметил, что вряд ли при тестировании его результат был бы лучше, чем при личной беседе с преподавателем. При этом он сам и другие студенты из сельской местности за годы учебы смогли значительно прибавить и превзойти по уровню знаний многих горожан. "Мы догоняли всех городских, упорно работали и трудились. И на выпуске я с отличием сдавал все экзамены, со мной не могли горожане конкурировать, как со многими такими же ребятами", - рассказал белорусский лидер.

"Но я боюсь принимать решение, чтобы не ошибиться. К этому надо внимательно относиться. Потому что поступают лучшие дети из лучших семей (в подавляющем большинстве). Я не боюсь это сказать. Там, где родители беспокоились всю школу - 11 лет, чтобы ребенок поступил в вуз. Они всячески поддерживали его. Я это вижу на себе, анализируя и работу в неплохой школе, сопоставляя уровень учащихся. Мы можем при поступлении в вузы обидеть вот эту часть семей, которые несут основную нагрузку в обществе, являются очень влиятельными людьми и определяют атмосферу нашего общества и сейчас, и в будущем. Поэтому меня очень настораживает то, что происходит сегодня в системе образования при поступлении детей в вузы", - сказал Президент.

"Еще раз подчеркиваю: я не принимаю сейчас никаких решений, потому что у меня недостаточно информации", - отметил Александр Лукашенко. Глава государства добавил, что этот и другие вопросы предстоит комплексно обсудить и принять решение на совещании по развитию сферы образования. "Мы должны серьезно вернуться к вопросам образования. И на этом совещании мы должны прежде всего заслушать ваше видение, отчет Министерства образования и других, кто занимается образованием, о том, какая ситуация складывается: школы, вузы, учебники, организация системы образования, финансирование. Все вопросы мы должны на уровне Президента рассмотреть. И желательно, если необходимо, принять решение, вплоть до централизованного тестирования, как совершенствовать его", - сказал глава государства.

Он добавил, что знаний и опыта применения ЦТ уже хватает, видны имеющиеся недостатки. "Не надо их замалчивать. Надо принимать решение", - уверен Президент.

Александр Лукашенко обозначил примерные сроки проведения совещания в ноябре-декабре текущего года, по мере готовности обсудить соответствующие вопросы. "Надо этот разговор начинать снизу. Мы соберем у Президента людей, которые определяют лицо нашего образования. Скорее всего, не с подачи Минобразования. Какую-то часть на совещание пригласите вы, но большая часть будет приглашена по другой форме, чтобы шла дискуссия. Должны быть альтернатива, чтобы были разные точки зрения. Мы их должны сопоставить и принять соответствующие решения. Это не должно быть для галочки какое-то показушное совещание", - сказал Президент.

"Может быть, лучше его провести после парламентских выборов, чтобы нас снова не обвинили в том, что под парламентские выборы мы проводим это очень важное совещание, которое определит лицо нашего общества в будущем", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-

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