26 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует обеспечить подготовку к школе всех без исключения детей. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая с докладом министра образования Игоря Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Дети идут в школу. Самое главное мое требование в эти дни - дети должны быть одинаковыми - они должны быть хорошо одеты (я не говорю, что одинаково одеты , но хорошо одеты). Кто дешевле, кто богаче. Мы богатых не заставим одевать своих детей проще. Если они хотят одеть как-то получше (может, у них костюмы будут из каких-то импортных тканей или рубашки какие-то иные и галстуки), это их право. Но все детки должны быть прилично одеты, прийти с приличными портфелями в школу. И так далее", - сказал глава государства.

"Поэтому надо в оставшиеся дни обратить особое внимание на тех, кто в силу определенных обстоятельств не может уделить достаточно внимания своим детишкам. Это вот такое человеческое к вам требование", - добавил Президент.

Пользуясь случаем, Александр Лукашенко отметил, что он традиционно обращает внимание на вопросы в школьном образовании. "Дети идут в школу. Обычное требование. Чтобы опять наши "свядомыя" не посчитали, что Президент предвыборную кампанию проводит и так далее. Я просто хочу, случай представился, сказать, что я в парламент не собираюсь избираться. Поэтому никакой предвыборной кампании лично у Президента нет и быть не может", - подчеркнул он.

"А то, что в стране парламентские выборы, я как глава государства (с меня обязанности никто не снимал) должен заниматься этими политическими вещами. По крайне мере, координировать эту работу. Ни для кого не секрет. Я это к тому сказал, что не хотелось бы, чтобы и эта встреча была оформлена прежде всего так называемыми свядомыми, как предвыборная какая-то кампания. Я всегда интересуюсь ситуацией в школах. Притом публично это делаю в разных формах", - добавил белорусский лидер.

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"Главное - не баллы, а знания" - Лукашенко не исключает совершенствования системы поступления в вузы "Я, конечно же, читаю, вижу и слышу, меня информируют, что у нас не все в порядке с поступлением в вузы. До сих пор критика на централизованное тестирование. Критикуют новую какую-то методику - вы изобрели по подсчету этих баллов. Хотя главное - не баллы, а знания", - отметил глава государства.

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Учитель является центральной фигурой в белорусском обществе - Президент Глава государства отметил, что порой учителя жалуются, что их якобы заставляют писать и заполнять те или иные бумаги, заниматься другими работами, кроме как проведением уроков.

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