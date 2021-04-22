"Глупость несусветная" - Лукашенко о предложениях в Украине перенести переговорную площадку по Донбассу

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Кремле прокомментировал предложения в Украине перенести из Минска переговорную площадку по Донбассу, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко напомнил, что изначально с просьбой организовать в Беларуси переговорную площадку к нему обратились Президент России Владимир Путин, Президент Украины в те годы Петр Порошенко. "Обратились ко мне: надо организовать. Я взял под козырек. Если сегодня не нравится, пожалуйста, можно выбрать любую другую страну", - отметил глава государства.

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