Переговоры Лукашенко и Путина в Кремле завершились

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента России Владимира Путина в Кремле завершились. Как сообщает Telegram-канал "Пул Первого", встреча продолжалась 3 часа 55 минут, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко в начале переговоров отметил, что Беларусь и Россия серьезно продвинулись в вопросе согласования союзных программ. "Помните, с карт начинали (дорожных карт. - Прим. БЕЛТА). Очень серьезные программы. Наверное, 26 или 27 программ мы уже согласовали на уровне правительства. Немного осталось, 2-3 очень серьезные программы экономического характера, в том числе и налогообложение - известная программа, по которой мы, в общем-то, в Минске приняли решение", - сказал Президент.

Он также отметил, что в сотрудничестве с Россией нужно усиливать вопросы, связанные в том числе с безопасностью, обороной Союзного государства. "Справимся. И линии нарисуем, за которые никто не должен перейти, и достойно ответим тем, кто не понимает, что в этом бешеном мире надо быть более спокойными и жить дружно", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко напомнил: в конце прошлого года главы государств составили программу своих действий. Уже дважды за последнее время встречались в Сочи, обсуждая различные вопросы не только текущего характера, но и стратегического. А до визита Александра Лукашенко в Москву в Минске принимали российскую делегацию во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. "Приехал, выступил, как академик. Молодец, получилось у него очень мощно. Рассказал об экономике, финансах, налогообложении, налоговом администрировании, об эффективности системы налогообложения. Я потом скажу, мы пришли к определенному совместному выводу", - рассказал Александр Лукашенко.

Летом предстоит провести Форум регионов Беларуси и России, который в этом году будет принимать Московская область. Затем стороны определят, когда именно осенью организовать заседание Высшего государственного совета Союзного государства, чтобы формализовать все договоренности.

Во время встречи Президент Беларуси также дал положительную оценку содержанию озвученного накануне послания Президента России Федеральному собранию. Александр Лукашенко особо отметил "большую человеческую нотку" этого послания, направленность на решение проблем демографии, поддержку детей и многодетных семей. "Мы имеем примерно ту же поддержку, обеспечиваем поддержку людям, многодетным особенно. Это приоритет нашей страны. Поэтому у нас это воспринято с одобрением", - сказал белорусский лидер.

Президент России предложил обсудить широкий спектр вопросов: фундаментальные вещи, которые касаются двусторонних отношений, и сотрудничество в многосторонних форматах. Беларусь и Россия, по словам Владимира Путина, углубляют взаимодействие в сферах военно-технического сотрудничества и обеспечения безопасности "в самом широком смысле этого слова".

На встрече глав государств также присутствовали представители СМИ. Президентов попросили ответить на вопросы, связанные с украинской тематикой, в частности ситуацией на Донбассе и соответствующими переговорами, прозвучавшими предложениями со стороны Украины.

Как стало известно БЕЛТА, самолет белорусского лидера уже вылетел в Минск.-0-

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