"Год очень хороший" - Лукашенко оценил работу АПК

23 октября, Слуцкий район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко позитивно оценил работу сельскохозяйственной отрасли в 2020 году. Об этом глава государства заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов во время рабочей поездки в Слуцкий район, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент отметил, что нынешний год, конечно, оказался непростым, но в части результатов работы агропромышленного комплекса он был удачным. "Год очень хороший, несмотря на то, что он високосный, ковидный, политический", - сказал Александр Лукашенко.

В Беларуси собран богатый урожай зерна - более 10,3 млн т, включая 8,5 млн т зерновых колосовых, кукурузу, рапс.

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