11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дмитрий Гора назначен председателем Следственного комитета Беларуси. Соответствующее кадровое решение принял сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
Дмитрий Гора до настоящего времени работал на посту заместителя генерального прокурора.
Дмитрий Юрьевич Гора родился в 1970 году в Тбилиси (Грузия). В 1993 году окончил Военный Краснознаменный институт в Москве по специальности "правоведение", в 2018-м - Академию управления при Президенте Беларуси по специальности "государственное управление и экономика".
С сентября 1993-го по апрель 2008 года служил на должностях следователя, старшего следователя, следователя по особо важным делам следственного отдела управления КГБ. Затем был назначен начальником следственного отдела. Занимал эту должность до июля 2008 года.
Август 2008-го - ноябрь 2009-го - начальник третьего управления Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси.
С ноября 2009-го по декабрь 2019 года - начальник следственного управления КГБ.
С декабря 2019 года занимал должность заместителя генерального прокурора.
Награжден медалями "За безупречную службу" III, II и I степеней, "За отличие в воинской службе", орденом "За службу Родине" III степени.-0-