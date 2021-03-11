"На все зубы будут пробовать, подрывать изнутри" - Лукашенко предупреждает военных о новых реалиях

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, принимая кадровые решения о назначениях в силовых структурах, предупредил, что современные войны начинаются с раскачивания ситуации внутри страны, передает корреспондент БЕЛТА., предупредил, что современные войны начинаются с раскачивания ситуации внутри страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мир изменился, и под этот изменяющийся мир прогнулась и военная организация. Я не хочу сказать, что в плохом смысле этого слова. Войны сегодня приобретают иной характер", - констатировал глава государства.

По его словам, никто не обрушится войсками, как это было в середине прошлого века. "Никто на нас группировками наступать не будет, как шли в 1941 году. Потому что обстановка поменялась. Это слишком будет явно, и это - третья мировая война, если только так произойдет, - отметил Александр Лукашенко. - Будут подрывать изнутри. Но мы это уже проходили отчасти. Чуть-чуть нас зацепили с августа после выборов, попробовали на зуб. Зуб сломали. Сейчас на все зубы будут пробовать и будут пробовать изнутри".

"Публично вам говорю: нам, людям военным, придется защищать свою страну вот отсюда, начиная изнутри. Не надо сидеть в войсках и ждать, что кто-то пересечет нашу границу и вот тогда мы ружье возьмем и начнем воевать. Воевать будем отсюда. Вы к этому должны быть готовы", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко поинтересовался мнением государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича насчет представленных кандидатур, насколько это надежные люди и способные возглавить соответствующие направления. Александр Вольфович заверил, что все кандидатуры были тщательно изучены и он готов лично поручиться за каждого.

Президент пояснил: ранее предлагались разные кандидатуры и не все были им приняты. "И я ему (госсекретарю Совбеза. - Прим. БЕЛТА) поручил фундаментально разобраться с этими вещами. Главный упор был сделан на то, что командовать направлениями оперативными и быть начальником штаба, заместителями министра должны люди, которые повоевали, образно говоря. Которые были командирами. Там (в числе кандидатов. - Прим. БЕЛТА) были разные люди, в том числе и политруки. Я сам политрук по своей жизни. Но я знаю, как командиры относятся к комиссарам и так далее. Не потому, что они не нужны или плохие. Но если человек прослужил всю жизнь замполитом или комиссаром, согласитесь, этого недостаточно. Это как пример. Было много кандидатур. И людей, которые большими соединениями командовали", - рассказал Александр Лукашенко о подходах в кадровом вопросе.

Он добавил, что буквально в течение нескольких месяцев проявится, правильно ли осуществлен этот подбор. "Потому что мы живем в очень серьезное и необычное время. И это не просто пропаганда. Вы люди из войск непосредственно. А генерал милиции (Вадим Синявский, который назначен министром по чрезвычайным ситуациям, а до этого руководил УВД Гродненского облисполкома. - Прим. БЕЛТА), так он вообще из Гродно, на передовой. И видит, и знает, что там происходит. Да и Гора (новый председатель Следственного комитета, а ранее - заместитель генерального прокурора. - Прим. БЕЛТА) тоже по своей прежней работе не отдыхал, а хорошо знает ситуацию в стране, да и в этой должности", - заметил глава государства.

"Я согласился с этими кандидатурами - с вами, людьми, которые сегодня присутствуют за этим столом. И очень надеюсь, мужики, что ни я, ни народ не разочаруется. Народ не разочаруется в нас. Потому что мы должны защитить - не будем говорить о суверенитете, независимости, государстве - это естественно, мы за это деньги получаем (пусть небольшие, но получаем). Мы свои семьи должны защитить. И семьи наших людей. Вот и все. Простая арифметика", - подчеркнул белорусский лидер.-0-

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